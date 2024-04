Analist merkt iets bijzonder op aan Union SG: "Dat is bijzonder raar voor hen om te zien"

Union SG moet op paasmaandag op bezoek bij KRC Genk. Als het daar verliest, dan is het bijna heel zijn voorsprong kwijt dat het in dertig speeldagen bij elkaar werkte. En dan kunnen de play-offs nog raar worden.

Door de halvering van de punten in de Champions' Play-off staat Anderlecht plots bijna helemaal bij Union SG. "Het is raar voor Union SG om Anderlecht plots naast je te zien staan", beseft ook Wim De Coninck in Het Nieuwsblad.

"Je zag dat Union op zijn tandvlees zat aan het einde van de reguliere competitie, al hebben ze wel heel wat spelers wat rust gegeven", aldus nog de analist.

© Photonews

De match tegen Genk zal in ieder geval meteen belangrijk worden voor Union SG. RSC Anderlecht heeft druk gezet door hun zege tegen Antwerp.

Nog elf belangrijke wedstrijden voor Union SG

Bij Union SG geen spoor van de geschorste Machida, terwijl Mac Allister last heeft van de hamstrings. Zij zullen de komende weken meer dan waarschijnlijk wel opnieuw fit zijn.

Het is aan Alexander Blessin en de rest om te tonen dat ze de komende weken kunnen omgaan met nog elf wedstrijden op het scherpst van de snee; Er is namelijk ook nog de bekerfinale tegen Antwerp.