Jesper Fredberg is snoeihard en stuurt Anderlecht-grootverdiener zonder pardon naar B-kern

Jesper Fredberg is bezig met het huiswerk voor volgend seizoen. De sportief directeur van RSC Anderlecht moet verkopen om nieuwe spelers te kunnen halen. Een eerste overbodige pion krijgt nu een héél duidelijk signaal.

RSC Anderlecht probeert al twee mercato's af te geraken van Amadou Diawara. De middenvelder werd in 2022 voor een slordige twee miljoen euro opgepikt bij AS Roma, maar kon in het Lotto Park op geen enkel moment overtuigen. Bovendien is de middenvelder één van de grootverdieners. Een extra reden om hem liever gisteren dan vandaag te dumpen.

Jesper Fredberg slaagde er afgelopen zomer en tijdens de wintermercato echter niet in om Diawara te lozen. Er waren geïnteresseerde clubs, maar een transfer liep iedere keer spaak op de salariseisen van de 37-voudig Guinees international. Daarenboven heeft Diawara nog een contract tot medio 2025 bij Anderlecht.

© photonews

Meer zelfs: de Belgische recordkampioen wil meewerken aan een vrije transfer, maar het spreekt voor zich dat Diawara liever zijn centen telt. Al worden de drastische maatregelen bovengehaald. Volgens onze informatie is de middenvelder naar de B-kern verbannen.

Op die manier hoopt Anderlecht dat Diawara deze zomer zijn conclusies trekt en voor een andere uitdaging zal kiezen. In het Lotto Park heeft hij alvast geen toekomst meer. Wil hij nog trainen of voetballen? Dan zal het de komende tijd met de RSCA Futures moeten gebeuren.

Welke spelers moeten deze zomer vertrekken bij RSC Anderlecht?

Ook voor Kristian Arnstadt en Majeed Ashimeru zoekt Fredberg nog steeds een oplossing. Beide middenvelders moeten de clubkas van enkele miljoenen euro's voorzien om deze zomer vers bloed aan te trekken. Voor het duo is zijn verbanning naar de B-kern geen optie. Arnstadt en Ashimeru blijven zich inzetten en bewezen de voorbije maanden dat ze de kwaliteiten hebben om Anderlecht iets bij te brengen op broodnodige momenten.