Christian Burgess haalt uit naar Club Brugge én... Jan Vertonghen

Christian Burgess heeft zich de voorbije weken niet bepaald populair gemaakt. Al trekt hij het zich allemaal niet aan.

Christian Burgess liet na de wedstrijd tegen Club Brugge weten dat het doelpunt van Vetlesen, die doelman Moris van Union SG hinderde, alleen maar goedgekeurd werd omdat het blauwzwart was. Dat leverde hem uiteindelijk een berisping van de voetbalbond op.

“In de gloriejaren van Manchester United, met Sir Alex Ferguson op de bank, hing de duur van de blessuretijd vaak af van de stand: lang als ManU achterstond, kort als ze aan de winnende hand waren. Fergie time, werd dat in de Engelse competitie genoemd. Heeft Club Brugge in België ook niet een beetje zo'n status?”, vraagt hij zich af in HUMO.

En het blijft volgens Burgess niet alleen bij Club Brugge. RSC Anderlecht is ook al zo’n gevestigde waarde in het Belgische voetbal en ook zij kunnen af en toe wel eens rekenen op een bijzondere behandeling.

“Heb je als scheidsrechter meer ontzag voor Jan Vertonghen, de Belgische recordinternational? Of voor Christian Burgess, een jongen uit de lagere afdelingen van het Engelse voetbal? Geen twijfel mogelijk: je luistert naar Jan”, gaat de Brit verder.

Hij wordt zelfs heel erg concreet in zijn betoog. “Tegen Racing Genk trapt hij na, maar hij komt weg met een waarschuwing. Ik zeg niet dat hij een foute kerel is, integendeel: ik heb veel respect voor Jan. Maar het zijn subtiele aspecten zoals zijn status, en de invloed ervan op scheidsrechterlijke beslissingen, die vaak doorslaggevend zijn in een wedstrijd.”