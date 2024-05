Nieuwe Hollywood-ster koopt zich in bij Britse traditieclub, die nog kans maakt op Premier League

Na eerder dit jaar voetbalwedstrijden door het hele land te hebben bijgewoond, heeft Hollywood-ster Will Ferrell een belang gekocht in Leeds United.

De 56-jarige heeft een belang gekocht bij de meerderheidsaandeelhouders van Leeds, 49ers Enterprises. De investeringsgroep kocht zich voor het eerst in mei 2018 in bij de club.

Hij volgt in de voetsporen van medeacteur Russell Crowe en golfers Jordan Spieth en Justin Thomas. Ferrell verscheen bij wedstrijden in Londen, Wrexham en Liverpool in februari van dit jaar voordat hij investeerde in de club op Elland Road.

Will Ferrell woonde ook de Merseyside-derby bij in Anfield. Slechts drie wedstrijden scheiden Daniel Farke's team en een terugkeer naar de Premier League nadat ze op de laatste speeldag de automatische promotie aan Ipswich Town misliepen.

Leeds reist op zondag 12 mei naar Norwich City voor de eerste halve finale van hun Championship play-off, voordat ze de Canaries de volgende donderdag ontvangen.