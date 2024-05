Ex-boegbeeld van KAA Gent beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, Gunther Schepens reageert

Bij RC Gent in tweede amateurklasse is Elimane Coulibaly trainer. Hij heeft een klacht aan zijn been bij Voetbal Vlaanderen voor grensoverschrijdend gedrag.

Volgens verklaringen die bij Voetbal Vlaanderen ingediend werden zou het na een wedstrijd volledig uit de hand gelopen zijn bij een nabeschouwing op een wedstrijd.

Coulibaly zou zich kwaad gemaakt hebben omdat een speler gereageerd had op hem tijdens de match. De trainer zou een groene bak die op tafel stond gegrepen hebben en naar twee spelers gegooid hebben. Zij konden zich gelukkig wegtrekken.

De spelers zouden contact genomen hebben met het clubbestuur, er werd naar hen geluisterd, maar niks ondernomen. Er volgde een klacht bij Voetbal Vlaanderen wegens psychologisch grensoverschrijdend gedrag.

Mogelijke schorsing

“Dat is een brede term, maar de klacht wordt wel ernstig genomen”, zegt woordvoerder Nand De Klerck aan Het Laatste Nieuws. “Wij zullen in gesprek gaan met de verschillende partijen. Na het onderzoek kan dan beslist worden om de zaak te seponeren of bemiddeling tussen de partijen aan te bieden. Een derde optie is dat Coulibaly voor het Vlaams Sporttribunaal moet verschijnen, dat hem eventueel kan schorsen.”

Gunther Schepens, sportief manager bij RC Gent en net als Coulibaly een ex-speler van KAA Gent reageert verbaasd op de klacht. “Wij hebben daar geen notie van gekregen, zegt hij. Wat er intern bij een club gebeurt, blijft intern. Natuurlijk is niet iedereen tevreden over zijn coach, maar van problemen is er volgens ons geen sprake.”