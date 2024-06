Online Casino Zonder Cruks: de 9 Best voor gokken zonder cruks

Spelen zonder Cruks bij een betrouwbaar casino? Wij hebben de beste casino's zonder Cruks van 2024 voor je op rij gezet. Lees gauw verder!

Sinds november 2021 is online gokken in Nederland per wet toegestaan en sindsdien is online gokken populairder dan ooit. Casino's moeten wel een licentie van de KSA hebben om een Nederlandse vestiging te mogen openen. Hierbij hoort ook het bijhouden van het Cruks, een register waar spelers in geregistreerd worden. Toch kun je ook spelen bij een casino zonder Cruks. Wil jij weten waar je terecht kunt om online te spelen in een casino zonder dat je in dit register terechtkomt? Lees dan gauw verder. Wij hebben alles over het Cruks en de beste casino’s zonder Cruks voor je op rij gezet.

De 5 beste online casino's Zonder Cruks

Om jouw zoektocht naar een casino zonder Cruks makkelijk te maken, hebben wij alvast een top 5 voor jou samengesteld:

Scarabet - het beste online casino zonder cruks (4.92/5) Rich Prize Casino - de beste welkomstbonus en casino zonder cruks (4.75/5) Slots Hammer - een VIP-service om trouwe klanten te belonen (4.55/5) Nords Casino - Promoties voor alle nieuwe inschrijvers die willen gokken zonder cruks (4.47/5) Betnflix - meer dan 2400 spellen in dit casino zonder cruks (4.32/5)

Het onbetwiste nummer 1 casino in Nederland waar je kunt gokken zonder Cruks is voor ons Scarabet. Hier kun je terecht voor een erg divers en breed spelaanbod en kun je naast de standaard casinogames ook sportweddenschappen plaatsen. Tussen het aanbod vind je een flink aantal slots, maar je kunt er ook terecht voor klassieke tafelspellen zoals Blackjack, Baccarat en Roulette. Alle software die je op het platform tegenkomt is afkomstig van grote merken als NetEnt, Play ‘n Go en Pragmatic Play.

Als je de spellen voor echt geld wilt spelen, zul je wel eerst een account aan moeten maken. Het registratieproces steekt eenvoudig in elkaar en is binnen een paar minuten in orde gemaakt. Om geld naar je account over te boeken kun je met veel gebruikte betaalmethodes betalen, onder meer betalen via creditcard en bankoverschrijving behoren namelijk tot de mogelijkheden. Ook kun je met prepaid kaarten zoals Paysafecard en e-wallets als MiFinity geld naar je account storten.

Het bonus aanbod valt zeker niet tegen. Zo ontvangen nieuwe leden bij een eerste storting een bonus van 100%. Hierbij ontvang je tevens 200 gratis spins die je kunt gebruiken in de klassieke slot Book of Fallen. De voorwaarde hierbij is wel dat je een minimale storting van €25 doet. Ook terugkerende spelers kunnen rekenen op mooie beloningen. Zodra je je eerste storting hebt gedaan, doe je namelijk gelijk mee met het VIP-programma. Hiermee kun je exclusieve beloningen vrij spelen en kom je in aanmerking voor een cashback bonus!

Het nummer 2 casino zonder Cruks in onze lijst is Rich Prize Casino. Hier vind je meer dan 6500 titels in de spelbibliotheek. Net als veel online casino’s bestaat de meerderheid van het aanbod uit online gokkasten, maar je kunt hier ook terecht in het live casino waar je diverse tafelspellen en spelshows onder begeleiding van een live spelbegeleider kunt spelen. De software in dit casino is afkomstig van 55 verschillende software leveranciers, waaronder grote merken zoals Evolution, Habanero en NoLimit City.

De games op het platform kun je in veel gevallen zowel gratis als voor echt geld spelen. In beide gevallen moet je je wel eerst registreren bij het new online casino. Dit kun je op verschillende manieren doen. Je kunt ervoor kiezen om in te schrijven via de mailadres en hierbij een wachtwoord aan te maken, je kunt inschrijven via je telefoonnummer of je kunt inschrijven via jouw cryptowallet. Welke manier je ook kiest, de inschrijving is simpel, volledig gratis en binnen een paar minuten voltooid!

Bij Rich Prize kun je via crypto of bankoverschrijving tegoed toevoegen aan je account. Ongeacht de methode die je kiest staat het geld binnen een paar tellen op je account en kun je gaan beginnen met spelen. Heb je winst gemaakt en wil je dit opnemen, dan kun je dezelfde methode gebruiken als bij het storten. Doorgaans staat je winst binnen 24 uur op je rekening.

Tot slot krijgen nieuwe spelers van Rich Prize natuurlijk een mooie welkomstbonus! Je krijgt namelijk een bonuspakket waarbij je in totaal 900% tot €9000 ontvangt, samen met 150 free spins. Dit pakket is verdeeld over de eerste 5 stortingen van minimaal €25 die je doet. Terugkerende spelers worden ook regelmatig beloond. Zo kunnen trouwe spelers twee keer per week rekenen op een cashback bonus en ontvang je elke dinsdag 25% op elke storting die je doet.

De cashback bonus is onderdeel van het VIP programma. Naast deze beloning ontvangen trouwe spelers dankzij dit loyaliteitsprogramma exclusieve bonussen en promoties. Hoe meer je speelt, hoe hoger jouw VIP rang wordt en hoe meer voordelen je ontvangt van het casino.

Ons nummer 3 casino waar zonder Cruks gokken mogelijk is, is Slots Hammer. Je vindt hier meer dan 2500 verschillende titels van 27 software providers. Tussen de spelcategorieën vind je slots, een live casino, tafelspellen zoals Roulette en lucky games. Naast Roulette kun je in het live casino aanschuiven bij een potje Blackjack of Baccarat of kun je meedoen met een casino spelshow waar je mooie prijzen kunt pakken! Onder de providers kom je namen zoals Wazdan, Yggradsil en Playson tegen.

Als je bij Slots Hammer wilt spelen, heb je hoe dan ook een account nodig. De spellen zijn overigens zowel gratis als voor echt geld te spelen. De inschrijving is erg snel klaar en is eenvoudig en gratis te regelen. Bij het aanmelden hoef je enkel je gewenste valuta te kiezen en je mailadres door te geven. Maak hierbij een wachtwoord aan en na het bevestigen van je mailadres kun je gelijk beginnen met spelen! Storten kan met wereldwijd gebruikte betaalmethodes zoals creditcard en directe bankoverschrijving, maar kan ook via e-wallets zoals Neteller en Skrill.

Nieuwkomers kunnen rekenen op een mooie welkomstbonus van 120% tot €200 en 50 gratis spins. De gratis spins zijn te gebruiken in de populaire gokkast Sweet Bonanza en je ontvangt beide bonussen bij een eerste storting van tenminste €25. Terugkerende spelers worden ook met enige regelmaat in de watten gelegd en worden dus niet vergeten door Rich Prize! Trouwe spelers kunnen wekelijks onder andere rekenen op reload bonussen en een weekend cashback.

4. Nords Casino

Hier kunnen liefhebbers terecht voor zowel casino spellen als sportweddenschappen, zónder Cruks registratie! Onder de casino spellen vind je voornamelijk gokkasten, maar je vindt er ook tafelspellen, een live casino en lucky games. Op het moment van schrijven zijn alle titels op het platform ontwikkeld door 23 bekende providers, waaronder BetSoft, Thunderkick en Elk.

Net als bij de meeste casino’s zonder Cruks kun je hier zowel gratis als voor echt geld gokken. Wel zul je eerst een account moeten aanmaken voordat je de spellen kunt spelen. Bij NordsCasino ben je binnen enkele minuten ingeschreven en hoef je slechts je mailadres te bevestigen voordat je kunt beginnen met spelen. Als je geld wilt storten, kun je dit doen via een bankoverschrijving, maar ook via Skrill, Neteller of Mifinity, om een aantal veelgebruikte methodes te noemen.

Nieuwe leden ontvangen bij inschrijving 100% tot €200 bij een minimale storting van €25. Ook bestaande leden kunnen vrijwel elke dag profiteren van een promotie of bonus. NordsCasino biedt geen loyaliteitsprogramma aan waarmee je meer voordelen kunt genieten.

5. BetNFlix

De nummer 5 in onze lijst met casino’s waar je kunt gokken zonder Cruks is BetNFlix. Dit relatief nieuwe online casino heeft op dit moment ruim 2400 spellen in het aanbod. Daarnaast kun je hier ook sportweddenschappen plaatsen. Tussen de casinospellen vind je voornamelijk slots, maar je kunt natuurlijk ook een potje Blackjack of Roulette spelen in dit online casino! Deze klassiekers kun je ook spelen in het live casino, waar je speelt onder begeleiding van een live croupier.

Een groot deel van de spellen kun je zowel gratis als voor echt geld spelen. Om van het aanbod van dit platform te kunnen genieten, is een account noodzakelijk. Wil je gokken met echt geld, dan kun je storten met een groot aantal betaalmethodes, waaronder bankoverschrijving en creditcard. Heb je winst gemaakt en wil je dit laten uitbetalen, dan wordt je verzoek doorgaans binnen 24 uur verwerkt. Stort je een bedrag naar je account, dan staat het bedrag binnen een paar minuten na de transactie op je rekening en kun je dus vrijwel direct beginnen met spelen!

Het bonusaanbod van BetNFlix is zeker royaal te noemen. Als je je nu inschrijft bij dit casino, dan krijg je een welkomstbonus van 100% tot €200 bij een minimale storting van €25 (bekijk casino bono). Spelers die vaker in dit casino gokken, kunnen ook gebruikmaken van een degelijk promotie aanbod. Elke maandag en woensdag ontvang je bijvoorbeeld een reloadbonus van 50% tot €100 en ontvangen spelers die met grote bedragen gokken elk weekend de Highroller Cashback van 10%. BetNFlix hanteert hiervoor geen VIP-beleid; alle spelers zijn gelijk en ontvangen dezelfde percentages.

6. 21Red

Bij 21Red kun je terecht voor een breed aanbod aan casinospellen. Het gros van het aanbod bestaat, net als bij zoveel online casino’s, voornamelijk uit online slots, maar uiteraard kun je hier ook terecht voor klassieke tafelspellen of een lucky game. Het aantal softwareproviders is nog wat beknopt, maar toch zien we hier gerenommeerde en betrouwbare merknamen terug zoals Red Tiger, Pragmatic en Evolution.

Om toegang te krijgen tot de spelbibliotheek zul je ook bij 21Red eerst een account moeten aanmaken. Een groot deel van de slots kun je eerst gratis spelen voordat je gaat gokken met geld. Bij het aanmaken van je account hoef je geen langdurig proces te doorlopen voordat je kunt spelen. Je ontvangt na inschrijving een e-mail die je moet bevestigen en hierna ben je klaar.

Op dit platform kun je geld storten op veel verschillende manieren. Neteller, Skrill en Mifinity behoren tot de populairste methodes. Als je je winst wilt opnemen, dan kan dit voor nu alleen nog via MiFinity, maar gezien het feit dat dit een relatief nieuw casino is, verwachten we dat er snel meer opnamemethodes worden toegevoegd.

Als je 21Red voor het eerst bezoekt, dan word je direct verwelkomd met het welkomstaanbod. In de banner op de homepage springen de actieve bonussen direct in het ook. Schrijf je je nu in bij 21Red, dan kun je rekenen op 100% tot €200 én krijg je ook nog eens 200 free spins cadeau. Ook aan terugkerende spelers wordt gedacht. Op de Promotions pagina van de site kun je altijd een actueel overzicht raadplegen van bonussen die geclaimd kunnen worden.

7. Betsamigo

Ben je op zoek naar een online casino waar je zonder registratie kunt spelen in een live casino of kunt op live sports kunt gokken, dan is Betsamigo een zeer goede keuze. Je vindt hier een divers aanbod aan online slots, tafelspellen en een uitgebreid sportsbook. De casino games op dit platform zijn, op dit moment, afkomstig van meer dan 25 softwareproviders, waar grote namen zoals Yggdrasil, Betsoft en Evolution tussen staan. Het platform oogt erg gebruiksvriendelijk en is ook mobiel probleemloos te gebruiken.

Je kunt bij Betsamigo dus gokken zonder Cruks. Wat ook mooi is meegenomen, is dat je een groot deel van de online slots gratis kunt spelen om te kijken of het spel bij je past. Hiervoor heb je nog geen account nodig. Wil je wel spelen met echt geld, dan zul je je moeten inschrijven. Ook op dit platform is dat zo gepiept en kun je na het bevestigen van je mailadres gelijk geld storten naar je account zodat je kunt gaan spelen. Storten kan via verschillende methodes zoals Jeton Cash, Visa en bankoverschrijving. Transacties worden direct verwerkt. Opnemen kan ook via verschillende methodes en het duurt maximaal 72 uur voor je je geld ontvangt.

Nieuwe spelers ontvangen een mooie welkomstbonus van 100% tot €200 en 200 free spins. Spelers die al een account hebben en vaker spelen bij Betsamigo kunnen ook regelmatig gebruikmaken van een promo of bonus. Iedere dag is er wel een actie voor de spelers. Tot slot neem je na je eerste storting direct deel aan het VIP programma, waarbij je toegang krijgt tot snellere opnames en speciale bonussen toegekend kunt krijgen.

8. VoltSlot

VoltSlot is een casino zonder Cruks waar je terecht kunt voor een mooi aanbod aan casinospellen en waar je kunt rekenen op gulle bonussen. Je vindt hier ongeveer 4000 online videoslots, een live casino en liefhebbers van Blackjack kunnen zich begeven naar de speciale Blackjack League. De software op dit platform is afkomstig van meer dan 100 verschillende providers. Om een paar namen te noemen: Microgaming, Relax Gaming, BGaming, NetEnt, Mancala en nog veel meer dus!

Je kunt dus rekenen op kwalitatief hoogstaande spellen. De meeste hiervan kun je zowel gratis als voor echt geld spelen. Wel heb je een account nodig om bij VoltSlot te mogen spelen. Bij inschrijving geef je simpelweg je e-mailadres op en maak je een wachtwoord aan en na bevestiging van je mailadres kun je direct beginnen met spelen.

VoltSlot is een casino waar je met verschillende cryptomunten kunt storten, maar je kunt ook storten en opnemen met overige methodes, waaronder bankoverschrijving, Mastercard en Visa. Zodra je geld stort, ontvang je je tegoed in een oogwenk op je account. Opnames worden ook binnen een dag verwerkt. Na je eerste storting ben je meteen VIP-member en met iedere euro die je stort kom je dichterbij meer voordelen.

De welkomstbonus is verdeeld in 3 delen, waarbij je totaal tot €1000 + 250 free spins ontvangt bij je eerste 3 stortingen van minimaal €25. Elke dinsdag kunnen alle spelers gebruikmaken van een 10% cashback en er zijn regelmatig toernooien waarin je kunt meespelen.

9. Bull Casino 24

Een van de nieuwste casino’s zonder Cruks is Bull Casino 24. Dit platform is in 2024 opgericht en heeft een Curaçao licentie. Hier kun je dus met een gerust hart een gokje wagen. Tussen het aanbod vind je veel verschillende gokkasten en je kunt in het live casino terecht voor tafelspellen zoals roulette en baccarat. Tussen de software ontwikkelaars vind je op Bull Casino 24 grote merknamen zoals Pragmatic Play, NetEnt en Novomatic.

Vrijwel alle gokkasten zijn gratis te spelen zonder account. Wil je liever spelen met echt geld, dan maak je eerst eenvoudig een account aan. In het eerste veld vul je je mailadres en telefoonnummer in en maak je een wachtwoord aan. Nadat je dit hebt gedaan hoef je alleen je naam, adres en geboortedatum in te vullen om je inschrijving te voltooien. Het proces is dus simpel, snel en helemaal gratis!

Storten en opnemen bij Bull Casino 24 kan op verschillende manieren. Crypto is 1 van de populairste methodes die je hier vindt, maar je kunt ook gewoon betalen met traditionele methodes zoals een bankoverschrijving of Revolut.

Nieuwe spelers ontvangen op dit moment een welkomstbonus van 200% tot €5000 en 250 free spins. Er zijn helaas geen andere promoties waarvan leden gebruik kunnen maken, maar gezien de leeftijd van het platform is dat niet vreemd. Wel hanteert Bull Casino 24 een VIP programma waarbij je exclusieve beloningen ontvangt zoals een cashback, persoonlijke ondersteuning en bonussen.

10. Zumospin

Tot slot hebben wij Zumospin op nummer 10 in onze lijst van beste casino’s zonder Cruks. Dit gebruiksvriendelijke platform biedt meer dan 5000 spellen aan. De meerderheid hiervan bestaat uit online slots, maar je vindt er ook genoeg andere spellen zoals tafelspellen, originals en instant win games. Deze titels zijn stuk voor stuk ontwikkeld door grote providers uit de casino wereld. Denk hierbij aan merken zoals BGaming, Red Tiger en Pragmatic Play.

Van veel spellen op het platform is een gratis demo beschikbaar. Wil je deze spelen, dan kun je dit doen zonder dat je je eerst hoeft aan te melden. Wil je gaan spelen om echt geld te winnen, dan is een account noodzakelijk. Gelukkig is deze zonder al te veel gedoe aan te maken en na het bevestigen van je e-mailadres kun je geld storten naar je account.

Bij Zumospin kun je storten met een hoop verschillende methodes, waaronder credit/debit card, Skrill en bankoverschrijving. Heb je winst gemaakt? Dan kun je dit laten uitbetalen via een bankoverschrijving naar je rekening. Binnen 24 uur staat het opgenomen bedrag op jouw rekening.

Kijken we naar het bonusaanbod, dan zit je bij Zumospin zeker goed. Nieuwe spelers ontvangen een bonuspakket van €450 met daarbij 250 free spins. Dit pakket is verdeeld over de eerste 3 stortingen van minimaal €15. Ben je geen nieuwe speler meer, dan kun je wekelijks rekenen op een cashback bonus en kun je deelnemen aan de spannendste toernooien. Ook hanteert het platform een loyaliteitsprogramma, waarbij je exclusieve bonussen ontvangt en hogere cashback percentages kunt verwachten tot 25%.

Wat is een casino zonder Cruks?

Dit is vaak een casino dat in het buitenland gevestigd is en beschikt over buitenlandse casino licenties zoals die uit Curaçao of Malta. Als je online wilt gokken zonder Cruks, dan ben je dus aangewezen op een casino met een buitenlandse vergunning.

Tot oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Hier kwam verandering in toen de overheid besloot om de wet Kansspelen op Afstand (KOA) in het leven te roepen. Hiermee houdt de Nederlandse Kansspelautoriteit een oogje in het zeil bij de kansspelaanbieders. Wil een casino zijn deuren openen in Nederland, dan heeft het een vergunning nodig van de KSA. Hierbij wordt het casino ook geacht om het Cruks bij te gaan houden.

Cruks staat voor het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Hierin worden spelers geregistreerd die signalen afgeven het risico te lopen op een gokverslaving. Casino's met een Nederlandse vergunning zijn dus verplicht om spelers hierin te registreren die signalen afgeven dat ze hun gokgedrag niet onder controle hebben. Denk hierbij aan het overschrijden van limieten of veel tijd besteden in het online casino. Werknemers worden speciaal opgeleid om deze signalen vroegtijdig te leren herkennen.

Als een casino geen Nederlandse licentie heeft, dan kun je daar dus gokken zonder Cruks. Zij zijn namelijk niet gebonden aan de Nederlandse wet- en regelgeving en zijn dus niet verplicht om dit register bij te houden. Uiteraard moet het casino wel over een licentie beschikken, anders mag het geen kansspelen aanbieden en opereert het illegaal.

Wat een casino zonder Cruks erg aantrekkelijk maakt voor Nederlandse spelers, is het bonusaanbod. Er zijn namelijk aanzienlijke verschillen in de hoogte van de bonussen die worden uitgekeerd in deze casino’s en ook zijn er bepaalde spelfeatures die in Nederland niet zijn toegestaan, wel beschikbaar. Denk hierbij aan de autospin functie of buy a bonus mogelijkheid in bepaalde gokkasten. Ook ben je niet verplicht om belasting te betalen als je een mooie prijs wint.

Kan je Cruks stoppen?

Speel je in een casino met Cruks, dan kun je op verschillende manieren geregistreerd worden in het register. Heb je zelf het gevoel dat je de controle aan het verliezen bent, dan kun je jezelf aanmelden bij het Cruks. Dit kun je doen voor een bepaalde of onbepaalde periode. Vind je dat je lang genoeg bent uitgesloten geweest, dan kun je het verzoek doen om je uit het register te laten verwijderen. Kies je voor een uitsluiting van een bepaalde periode, dan wordt de inschrijving automatisch verwijderd na deze periode.

Een familielid kan er ook voor zorgen dat je terechtkomt in het Cruks. Er wordt dan gesproken van een onvrijwillige gokstop. Dit is echter alleen mogelijk als andere vormen van hulp niet helpen of wanneer dit familielid zelf ook schade ondervindt van het gok patroon. Wel wordt een uitvoerig onderzoek gedaan om te kijken of een uitsluiting terecht is en ook hiervoor geldt dat je na de looptijd van de uitsluiting weer kunt gokken.

Tot slot kan een casino ook aangeven dat een speler problematisch gedrag vertoont en dat hij of zij geregistreerd dient te worden in het Cruks. Ook hier geldt weer dat er eerst onderzoek wordt gedaan of een registratie terecht is.

Hoe kies je een casino zonder Cruks?

Nu je weet wat het Cruks is en hoe het werkt, ben je waarschijnlijk benieuwd hoe je ervoor kunt zorgen dat je het juiste casino zonder Cruks kiest. Immers wil je wel dat je veilig online kunt gokken en dat je winsten worden uitgekeerd. Hieronder een paar tips hoe je het best een casino kunt kiezen waar gokken zonder Cruks een optie is:

Betrouwbaarheid en veiligheid

Zorg ervoor dat je bij een betrouwbaar en veilig casino gaat spelen. Heb je een casino gevonden waar je kunt gokken zonder Cruks, maar weet je niet of je deze kunt vertrouwen? Zoek het dan op via reviews op het internet! Waar je ook op moet letten is of het casino over licenties beschikt. Geen licentie betekent onbetrouwbaar en illegaal.

Zie je op de site van het casino waar je wilt gaan spelen een licentie van bijvoorbeeld de Kahnawake Gaming Commission of Malta Gaming Authority staan, dan weet je dat je goed zit. Dit zijn namelijk licenties die je vaak tegenkomt bij betrouwbare en veilige casino’s zonder Cruks.

Internationale vergunningen en licenties zijn dus noodzakelijk voor online casino’s om legaal kansspelen aan te mogen bieden. Een veilig casino heeft er vaak 1 of meer die je vaak ziet in de online casino wereld.

Verscheidenheid aan spellen

Een andere factor waarop je kunt letten bij het kiezen van het juiste online casino waar je zonder registratie kunt spelen, is het spelaanbod en de diversiteit aan spellen. Een goed online casino heeft vaak een bibliotheek met duizenden titels en verschillende categorieën waaruit je kunt kiezen.

Meer ervaren spelers weten vooraf precies wat ze zoeken in een online casino als het aankomt op speltypes, titels en soorten. Kijk of het casino waar jij wilt gaat spelen dus jouw favoriete games aanbiedt en of je in het aanbod titels ertussen ziet die er voor jou uitspringen.

Bonussen en promoties

Een van de belangrijkste punten bij het uitkiezen van een geschikt casino is voor veel spelers het bonus aanbod op het platform. Bij veel casino’s zonder Cruks zul je zien dat het aanbod een stuk guller en groter is dan bij een casino met een Nederlandse licentie. Naast een matchbonus van een bepaald percentage ontvang je als welkomstcadeau vaak ook een aantal free spins die je in de gokkasten op het gekozen platform kunt gebruiken.

Ook zijn er regelmatig promoties of codes die trouwe spelers kunnen gebruiken om een bonus te claimen. Wat je ook vaak ziet is een soort loyaliteitsprogramma waarbij terugkerende spelers wekelijks een cashback kunnen ontvangen. Je kunt hoger in de ladder van het programma komen met iedere keer dat je een bedrag stort naar je account.

Let er wel altijd goed op dat je de bonusvoorwaarden goed doorneemt voordat je een bonus gaat gebruiken. In sommige gevallen kan het bijvoorbeeld zijn dat een bonus alleen geldt wanneer je een bepaald bedrag stort, of dat je de beloning alleen kunt gebruiken in een specifieke game die mogelijk niet aansluit bij jouw interesses. Voorkom dus teleurstelling en lees de voorwaarden altijd door!

Stortingen en opnames

Een betrouwbaar en goed casino zonder Cruks heeft een transparant en duidelijk betaalbeleid. Heb je een online casino op het oog, kijk dan allereerst naar de beschikbare betaalmethodes en zoek informatie op over eventuele transactiekosten. Omdat veel platformen wereldwijd beschikbaar zijn, beschikken goede casino’s over gangbare betaalmethodes zoals Visa, Mastercard, bankoverschrijvingen en e-wallets.

Verder is het belangrijk om te letten op de transactieverwerking. Bij goede casino’s worden stortingen direct verwerkt en worden er geen kosten in rekening gebracht. Nadat de transactie is afgerond, staat het gekozen bedrag direct op je account en kun je beginnen met gokken.

Let bij opnames goed op de verwerkingstijd. Betrouwbare casino’s geven duidelijk aan hoe lang het maximaal kan duren voordat het opgenomen bedrag op je rekening staat. Ook geven zij duidelijk aan of er sprake is van transactiekosten of niet als je kiest voor bepaalde uitbetalingsmethodes. Kun je deze informatie niet goed vinden en wordt er nergens aangegeven wat je kunt verwachten, dan kun je beter verder zoeken tot je een goed casino hebt gevonden waar je kunt gokken zonder Cruks.

Klantenservice

Tot slot is klantenservice ontzettend belangrijk bij het kiezen van het juiste online casino zonder Cruks. Je wilt immers wel ergens terecht kunnen als je tegen problemen aan loopt, ergens hulp bij nodig hebt of, in het slechtste geval, een klacht wilt indienen. Kijk daarom op de homepage van het casino waar jij wilt gaan spelen of je ergens een support knop of pagina ziet. Goede klantenservice is beschikbaar via live chat en is 24/7 te bereiken.

Tegenwoordig gaat ondersteuning dus vaak via chat. Omdat een casino zonder Cruks in de meeste gevallen gericht is op een internationaal publiek, moet je er wel rekening mee houden dat Nederlands niet altijd ondersteund wordt, zeker bij de wat nieuwere casino’s is dat het geval. Wel worden vaak meerdere talen ondersteund.

Verder is de klantenservice ook vaak te bereiken via e-mail. Staat er een e-mail adres, let er dan goed op dat erbij staat binnen hoeveel tijd je een reactie mag verwachten. Meestal staat er vermeld dat je binnen 2 werkdagen een reactie ontvangt. Staat er nergens vermeld hoe lang je op een reactie kunt wachten of vind je geen klantenservice informatie, dan raden wij je aan om verder te zoeken tot je het juiste casino hebt gevonden.

Waarom kiezen voor een casino zonder Cruks?

Nu je weet wat het Cruks is en waar je op moet letten als je gaat gokken bij een casino zonder Cruks, is de grootste vraag die overblijft: waarom gokken in een casino zonder registratie? Spelers kunnen zo hun eigen redenen hebben om te spelen bij casino’s zonder Cruks. Allereerst is het spelaanbod vaak veel uitgebreider dan in een casino waar je met Cruks speelt. Speel je in een casino zonder registratie, dan is de RTP in de spellen vaak hoger, kun je gebruikmaken van features die in Nederland niet beschikbaar zijn en kun je dus grotere prijzen pakken.

Daarnaast is het bonusaanbod veel guller en kun je ook als terugkerende speler vaker rekenen op een extraatje van het casino. Veel casino’s die geen Cruks hebben hanteren een VIP programma waarbij je in aanmerking komt voor allerlei extraatjes zoals een cashback bonus of exclusief toernooi.

Tot slot is het registratieproces bij een casino zonder Cruks veel eenvoudiger en sneller. Bij een KSA casino moet je direct bij inschrijving een kopie van je ID uploaden, samen met een bankafschrift, terwijl je bij casino’s zonder Cruks slechts je e- mailadres, naam en geboortedatum hoeft op te geven om te mogen spelen. Je hoeft dus geen uren of dagen te wachten voordat je account is geverifieerd en je kunt dus veel sneller beginnen met het spelen van jouw favoriete casinospellen.

Voor- en nadelen van een casino zonder Cruks

Ieder casino heeft voor- en nadelen, of je nu kiest voor een casino zonder Cruks of niet. Gokken in casino’s zonder Cruks biedt verschillende voordelen, maar er zijn ook een paar voordelen te noemen. Wij hebben zowel de voor- als de nadelen voor je op rij gezet:

- Voordelen

Veel spelkeuze

Software van grote merknamen

Goede bonussen

VIP Programma

Snelle registratie

Betaling met Crypto mogelijk

Geen maximum stortingslimiet

Features zoals Bonus Buy en Autoplay zijn beschikbaar

- Nadelen

iDEAL niet altijd beschikbaar

Klantenservice niet altijd in Nederlands beschikbaar

Niet ieder casino is even betrouwbaar

Minder bescherming voor spelers

Minder toezicht

Gokken zonder Cruks

Wil je gaan spelen in een casino waar het Cruks niet wordt bijgehouden, dan is het wellicht goed om te weten wat gokken mét Cruks precies is. Eerder lieten we je al weten dat gokkers hierin worden opgenomen die problematisch gokgedrag vertonen. Dit betekent dat de kans groot is dat zij verslaafd aan gokken raken, met alle gevolgen van dien.

Zo’n registratie geldt minimaal voor 6 maanden en kan maximaal voor 99 jaar vastgelegd worden. Is de termijn van de uitsluiting verlopen, dan krijg je weer toegang tot je account en mag je het fysieke casino weer binnen om te gaan spelen.

Mocht je na bijvoorbeeld 3 maanden na registratie het idee hebben dat je alles weer onder controle hebt, dan moet je dus nog 3 maanden wachten voordat je weer mag spelen in een casino met KSA licentie. Daarom kiezen spelers vaak voor een casino zonder Cruks.

Is casino zonder Cruks gevaarlijk?

Hierover zijn de meningen verdeeld. Voorstanders van het register zullen zeggen dat je beter niet kunt spelen in een casino waar het register niet wordt bijgehouden. Toch is het spelen bij een casino zonder Cruks niet veel anders dan bij een casino met Cruks. Als je onze tips voor het uitkiezen van een geschikt casino opvolgt, kun je gewoon veilig online gokken bij een casino naar keuze.

Bijna alle casino’s die tegenwoordig online opereren kun je namelijk limieten instellen om inzicht te krijgen in jouw spelgedrag. Bereik je je ingestelde speel-, inzet- of sessielimiet, dan krijg je een melding en zul je moeten wachten tot je weer kunt gaan spelen.

Daarnaast is het personeel opgeleid om je te ondersteunen als je het idee hebt dat het uit de hand loopt. Je kunt dus altijd contact met de klantenservice opnemen om jouw probleem voor te leggen. Zij zullen je dan een passend advies geven zodat je weet wat je moet doen om eventuele problemen te voorkomen.

Hoe kun je spelen bij een casino zonder Cruks?

Heb je een casino gevonden waar je kunt gokken zonder Cruks? Geweldig! Voordat je kunt beginnen met spelen zijn er nog een paar zaken die je kunt checken en die geregeld moeten worden. Waar je nog op moet letten en wat je het best kunt doen, zetten we hieronder voor je op een rijtje.

1. Controleer de licenties

Als je gaat spelen in een casino zonder Cruks, wil je natuurlijk wel weten of deze veilig en legaal is. Let daarom op of het casino dat jij op het oog hebt, beschikt over 1 of meerdere licenties van gerenommeerde instanties naast de KSA. Welke dit zijn, daar komen we verderop in dit artikel op terug. Op de website van de licentie aanbieder kun je controleren of het casino daadwerkelijk een licentie heeft ontvangen of niet. Er zijn namelijk ook kwaadwillende illegale casino’s die een nep logo op hun site plaatsen, in de hoop dat nieuwe spelers zich bij hun inschrijven.

2. Zoek reviews op

Wil je weten of het casino waar jij zonder Cruks wilt gokken betrouwbaar is en wat het te bieden heeft, dan raden wij je aan om beoordelingen en reviews van het casino op te zoeken. Een goede review schetst namelijk een goed beeld van alle plussen en minnen van het platform. Zo weet je precies wat voor games je kunt verwachten, hoe de klantenservice scoort, wat voor bonussen je ontvangt en nog veel meer.

Let hierbij wel op of de review is geschreven door een betrouwbare bron en of alle belangrijke aspecten worden benoemd. Kom je een review tegen met 2 regels, dan kun je die beter skippen en doorzoeken naar een beoordeling die uitgebreide informatie aan je geeft.

3. Check de voorwaarden

Zijn de beoordelingen goed, dan is de volgende stap het doornemen van de algemene voorwaarden. Hierin staat namelijk alles vermeld waar jij als speler rekening mee moet houden als je hier wilt gaan spelen. Je vindt hier bijvoorbeeld vanaf welke leeftijd je bonussen mag claimen, of er sprake is van transactiekosten, wat je kunt verwachten als je een klacht indient enzovoorts.

4. Inschrijven

Ben je in de voorwaarden geen bezwaar punten tegengekomen, dan hoef je alleen nog maar een account aan te maken. Bij casino’s zonder Cruks hoef je bij inschrijving alleen je e-mailadres en NAW-gegevens in te vullen en een wachtwoord te verzinnen. Na het bevestigen van je e-mailadres is je account klaar voor gebruik en kun je beginnen met spelen.

Ga je spelen met echt geld? Dan kun je na inschrijving direct geld storten naar je account. Kijk op de stortingspagina in je account welke betaalmogelijkheden er zijn en kies de methode die het best bij jou past. Na de transactie staat het geld op je account en kun je starten met gokken.

Welke betaalmethoden zijn beschikbaar bij een casino zonder Cruks?

Omdat casino’s zonder Cruks een internationaal publiek aanspreken, kun je hier vaak met veel verschillende betaalmethoden storten en opnemen. De meest voorkomende en gebruikte methodes hebben wij voor je opgesomd:

Visa/Mastercard

Credit- en debitcards zijn wereldwijd een veel gebruikte en geaccepteerde betaalmethode, ook in online casino’s zonder Cruks. Heb je een debetkaart van Mastercard, dan kun je deze gebruiken om geld naar je account te storten en om je winst daarop uit te laten keren.

Crypto

Wat casino’s zonder Cruks erg populair maakt, is het feit dat je er kunt betalen met verschillende cryptomunten. Wat betalen met crypto extra aantrekkelijk maakt, is dat je bij een opname geen KYC-procedure hoeft te doorlopen.

iDeal

Een methode die je niet vaak tegenkomt in online casino’s zonder Cruks. iDeal is namelijk een Nederlandse betaalmethode die vrijwel exclusief in Nederland en soms in België en Duitsland geaccepteerd wordt. De meeste Nederlandse banken zijn hierbij aangesloten, dus wordt deze methode aangeboden, dan kun je kun jij als Nederlander probleemloos storten en opnemen.

Volt

Dit is een methode die internationaal veel gebruikt wordt en heel sterk lijkt op iDeal. Dit is een snelle methode waarbij je geen account nodig hebt. Kies je bedrag, bevestig de transactie en je geld staat klaar op je account.

PayPal

Wereldwijd is PayPal een grote speler in online transacties. Ook online casino’s zonder Cruks kunnen deze betaalmethode aanbieden. Je hebt wel een PayPal account nodig die gekoppeld is aan je bankrekening of creditcard.

PaySafecard

Dit is een prepaidkaart die je online kunt aanschaffen. Kies je voor deze methode, zorg er dan wel voor dat het tegoed wat op de kaart staat overeenkomt met het bedrag dat je wilt storten. Opnemen met PaySafecard is vanzelfsprekend ook niet mogelijk, aangezien je prepaid maar 1 keer kunt gebruiken.

Bankoverschrijving

Tot slot zijn bankoverschrijvingen ook veel voorkomend bij casino’s zonder Cruks. Kies je voor deze methode, dan volg je bij het storten en opnemen deze stappen: kies het bedrag, vul je bankrekeningnummer in en wacht tot de transactie is voltooid. Bij een storting staat het tegoed gelijk op je account, bij een opname kan het tot 3 werkdagen duren, afhankelijk van het casino waar je speelt.

Welke bonussen zijn er beschikbaar bij een casino zonder Cruks?

We hebben het al eerder aangegeven, maar spelen in een casino zonder Cruks betekent mooie bonussen. Hoewel je bij andere casino’s ook wel eens een bonus ontvangt, zijn die in casino’s zonder register vaak hoger. Dit zijn de meest voorkomende bonussen in casino’s waar het Cruks-register niet wordt bijgehouden.

Welkomstbonussen

De naam zegt het al, dit het het welkomstcadeau dat nieuwe spelers ontvangen bij registratie. Tegenwoordig zie je vaak dat nieuwkomers een welkomstpakket krijgen waarbij ze een matchbonus ontvangen bij de eerste paar stortingen in combinatie met een aantal Free Spins. Om de bonus te kunnen claimen is er wel een eerste storting van een minimaal bedrag en de free spins zijn vaak alleen te gebruiken in geselecteerde slots.

Stortingsvrije bonus

Deze bonus kun je claimen zonder dat je daarvoor eerst een storting van een bepaald bedrag hoeft te storten. Vaak bestaat de beloning in deze bonus uit free spins, free bets of speeltegoed. Hier zijn wel strenge voorwaarden aan verbonden, lees deze dus goed door voordat je een stortingsvrije bonus claimt.

Promoties en evenementen

Vrijwel ieder casino heeft wel een Promotions pagina waar actieve promoties op worden weergegeven die door alle leden te claimen zijn. Deze promoties kunnen cashback bonussen omvatten, maar kunnen ook free spins opleveren

Ook zie je op deze pagina vaak de toernooien en evenementen waaraan je kunt meedoen. Denk hierbij aan toernooien die door een provider worden gehouden waarin je meespeelt als je 1 van de gokkasten uit de gekozen reeks speelt of een exclusief toernooi gehost door het casino zelf. Met dit soort evenementen en toernooien kun je vaak grote prijzen van honderden of duizenden euro’s winnen.

VIP-programma

Over het algemeen kom je bij bijna ieder casino zonder Cruks wel een vorm van een VIP of loyaliteitsprogramma tegen. Hier neem je automatisch aan deel zodra je je eerste storting hebt gedaan. De invulling van het programma wil nog weleens verschillen, maar in grote lijnen komt het erop neer dat je met iedere storting dichter bij meer beloningen komt. Onder deze beloningen vallen exclusieve bonussen, snellere uitkeringen, een persoonlijke accountmanager en toegang tot exclusieve events en toernooien.

Bij sommige casino’s kun je punten sparen door missies te voltooien die je terug kunt vinden in je account. Met deze punten kun je dan bijvoorbeeld casino credits kopen die je kunt inzetten in de games op het platform of je kunt ze verzilveren voor een bonus of aantal free spins. In een enkel geval kun je zelfs sparen voor materiële cadeaus zoals parfums, koptelefoons of sleutelhangers.

Welke licenties zijn er voor online casino’s zonder Cruks?

Eerder hebben we je al laten weten dat een goed, legaal en betrouwbaar casino beschikt over een licentie. Als je wilt gokken zonder Cruks, dan is dat altijd een buitenlandse licentie, omdat casino’s met een Nederlandse licentie dus verplicht zijn om het Cruks bij te houden. Dit zijn de licenties die je kunt tegenkomen bij een casino zonder Cruks:

Curaçao

Dit is wellicht de grootste licentieverstrekker aan casino’s zonder Cruks. Curaçao eGaming, CEG, is gevestigd op het Caraïbische eiland en zet zich in voor verantwoordelijk, veilig en betrouwbaar spelen. De instantie houdt een oogje in het zeil als het aankomt op gedrag en activiteiten van kansspelaanbieders.

Malta

Een andere grote naam in de casino wereld is de Malta Gaming Authority (MGA). Wereldwijd zijn er tal van casino’s die naast een CEG licentie ook een MGA licentie hebben. Ook deze waakhond zet zich in voor de veiligheid van gokkers en eist dat casino’s met een licentie hun spellen eerlijk aanbieden.

Estonia

In Estland zit de derde grootste licentieverstrekker aan casino’s zonder Cruks. Als je een kijkje op hun site neemt, zie je dat zij zich net als de overige vergunningverstrekkers inzetten voor eerlijkheid en betrouwbaarheid van kansspelaanbieders en vinden veiligheid van spelers ook erg belangrijk.

Costa Rica

Een aantal casino’s beweert in bezit te zijn van een Costa Ricaanse licentie. Een korte zoekopdracht op het internet wijst echter uit dat een Costa Rica Gaming License helemaal niet bestaat. In Costa Rica zelf zijn er nog geen wetten die online gokken reguleren of legaliseren. Zie je een casino met zo’n licentie, zoek dan verder.

FAQ

Wat is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen?

Dit is een register waarin gokkers zich kunnen laten registreren als ze het idee hebben dat ze mogelijk verslaafd raken, of waarin casino’s gokkers in laten opnemen als zij problematisch gokgedrag vertonen. Dit is een register dat is opgericht door de Nederlandse Kansspelautoriteit. Ieder online casino met een KSA licentie houdt dit register bij.

Hoe omzeil je Cruks?

Hoewel het niet verantwoord is, kun je het Cruks omzeilen door te spelen bij een online casino dat geen KSA licentie heeft. Dit zijn vaak buitenlandse casino’s met buitenlandse licenties.

Welke casino’s maken geen gebruik van het Cruks?

Buitenlandse casino’s zijn niet gebonden aan de Nederlandse wetgeving en maken dus geen gebruik van het Cruks. Wil je zonder Cruks gokken, doe dan wel eerst je research en zorg ervoor dat je bij een eerlijk en betrouwbaar casino gaat spelen.

Welke casino betaalt snel uit zonder Cruks?

Dat is per casino en betaalmethode verschillend. De casino’s die wij in dit artikel hebben benoemd beschikken allemaal over verschillende opname methodes. Zo is een opname via crypto vaak dezelfde dag al afgerond, terwijl een bankoverschrijving in het slechtste geval 72 uur duurt.