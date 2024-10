Jonas De Roeck spreekt klare taal over blessure van Jelle Bataille

Royal Antwerp FC speelde afgelopen weekend zonder Bataille en Odoi. Daardoor ging de gemiddelde leeftijd in één klap serieus naar beneden.

Odoi en Bataille, samen 61 jaar oud, werden door Jonas De Roeck vervangen door Kobe Corbanie en Semm Renders. Die tellen samen amper 35 lentes achter hun naam.

Op doelman Jean Butez na zaten dan ook alleen maar jonge gasten op de bank, want ook Praet, Riedewald en Balikwisha zijn nog steeds niet speelklaar.

“Het excuus van een te jonge ploeg mogen we zeker niet aanhalen. Ik vond trouwens dat Semm het top gedaan heeft. Toen ík zestien was, zat ik nog achter de boeken in plaats van op het veld te staan bij een eersteklasser”, lacht trainer Jonas De Roeck bij Het +Nieuwsblad.

Renders deed het bijzonder goed. Het enige foutje dat gebeurde was toen hij uitgleed. Een ongelukkig moment noemt De Roeck het. “Het leek alsof hij al geregeld met ons had meegedaan.”

Nochtans was Jelle Bataille mogelijk ook speelklaar geraakt voor deze match. “Kijk, op zich was de blessure van Bataille niet ernstig, maar hij was geen honderd procent, dus dan vind ik niet dat we het risico moeten nemen om hem te laten spelen.”

De Roeck gelooft in de youngsters en dit was een uitgelezen kans om hen aan het werk te zetten. “Zeker omdat ik echt vertrouwen heb in de kwaliteiten van die jonge gasten. Anders had ik geen achttien spelers geselecteerd.”