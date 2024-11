Gekke toestanden: KVM-fans gooien met bier en Moris duwt shirt in gezicht Hasi ... maar die reageert heel opvallend

Wat een gekke toestanden aan het einde van KVM - Union. Enkele thuissupporters en Anthony Moris misdroegen zich. Besnik Hasi had een knappe reactie in huis.

Lion Lauberbach had net in de extra tijd een reuzenkans op de 1-1 gemist. Het was doeltrap voor Union. Anthony Moris zeeg neer. Krampen of tijdrekken? Enkele KVM-supporters achter het doel zagen er alvast het laatste in en hadden vrijdag blijkbaar naar de Koppenbergcross gekeken. Ze gooiden met bekertjes bier naar de doelman. Stewards haalden één van de biergooiers uit het publiek.

Er bleef nog slechts een paar minuten te spelen, maar scheidsrechter Bert Put legde de match even stil en stuurde iedereen naar binnen. Dat gebeurde niet zonder tumult. Voor iedereen van het veld was, gingen de poppen aan het dansen. Moris duwde zijn met bier bedrenkt shirt plots in het gezicht van KV Mechelen-trainer Besnik Hasi.

Besnik Hasi niet mals voor biergooiers

Uiteraard kreeg Hasi daar een vraag over op zijn persconferentie na afloop van de wedstrijd. "Er gebeurde eigenlijk niets. Ik keur het gooien met bekers volledig af. Moris maakt dit misschien elke week mee. Als ik hem morgen of overmorgen tegenkom, ga ik met hem een pint pakken. Dat is geen probleem voor mij. Hij zag mij naar de scheidsrechter stappen en dacht waarschijnlijk dat ik ging protesteren."

Dat was niet het geval. "Ik was helemaal niet bezig met Moris. Waarschijnlijk dacht hij dat ik bij de ref verhaal ging halen over die fase. De ref heeft ons allebei bij hem geroepen en we hebben het uitgepraat. We hebben allebei een gele kaart gekregen. Voor mij is dit hoofdstuk zo afgesloten." Knap van Hasi om het te minimaliseren, maar Moris moest natuurlijk niet doen wat hij gedaan heeft.

Moris zal het zich beklagen

Na die onderbreking maakte KV Mechelen alsnog gelijk via Touba. "Ik had niet het gevoel dat we het lieten hangen in de slotfase. Bij het stilleggen van de match heeft de ploeg die op een resultaat jaagt altijd een voordeel", besluit Union-trainer Pocognoli. Als Moris niet was gaan liggen, zou Union waarschijnlijk gewonnen hebben.