Belgische topclub deed beroep op hulplijn en hoopt dat het werkt: "Spitsen hebben hun eigen taal"

Union SG heeft een probleem om het doel te vinden dit seizoen, dat is intussen wel algemeen geweten. De Brusselaars haalden dan ook hulp binnen: ex-Rode Duivel Kevin Mirallas moet de spitsen bijstaan. Goeie vriend Sébastien Pocognoli riep zijn hulp in.

Mirallas staat één keer per week op het trainingsveld in Lier en voert individuele gesprekken met de spitsen om hen bij te staan in de afwerking. Coach Sébastien Pocognoli was de drijvende kracht achter deze beslissing en ziet Mirallas als een waardevolle aanvulling: “Kevin komt ons op mijn vraag een handje helpen. Elke positie heeft zijn specifieke aandacht nodig, en voor onze jonge aanvallers kan Kevin een grote hulp zijn. Hij spreekt hun taal en zit met hen in een aparte bubbel.”

Franjo Ivanovic, één van de spitsen die al met Mirallas werkte, toont zich enthousiast over de nieuwe begeleiding. “Kevin helpt ons echt veel", zegt hij. “Spitsen hebben inderdaad hun eigen taal, en ik heb op training al veel van hem geleerd."

"Hij geeft tips over hoe je positie kiest in de zestien en hoe je moet bewegen. Kleine dingen, maar die maken het verschil in wedstrijden.” Ivanovic heeft tot nu toe twee goals en twee assists in de competitie, maar wacht nog op zijn eerste Europese treffer.

Pocognoli benadrukt dat Union veel kansen creëert, maar dat de afwerking beter kan. “We zetten elke week een groep op het veld die kansen creëert, maar die kleine details maken het verschil. Kevin kan iemand als Franjo echt inspireren. Zoals ik als verdediger gesprekken voer met onze achterhoede, doet Kevin dat met de aanvallers", legt hij uit.

Ivanovic blijft positief over zijn eigen prestaties en is ervan overtuigd dat de doelpunten zullen volgen. “De goals komen, daar ben ik zeker van", besluit hij. “Het is belangrijk om op training elke dag te blijven werken met een positieve instelling. We komen in scoringsposities en creëren kansen. Die goals kunnen echt niet achterblijven.”