LIVE: De rode loper schittert in Middelkerke: Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute in volledig paars kostuum, Hans Vanaken is gearriveerd



Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Vanavond weten we wie de opvolger van Toby Alderweireld wordt. Hans Vanaken is de gedoodverfde favoriet voor zijn derde Gouden Schoen. En volgt Tessa Wullaert straks zichzelf op? Hier kan u alles volgen... Een statement-kostuum van Wouter Vandenhaute? Daar is de man waar het allemaal om draait... Ja toch? Nicky Hayen, straks ook Trainer van het Jaar? Rik De Mil met vrouwlief Francisca Murangwa Ook Toby Alderweireld is er al en wordt druk gesolliciteerd door de aanwezige pers... Céline Van Ouytsel, Miss Belgium 2020, is klaar voor de interviews op de rode loper...



