De kogel is door de kerk: Deze match van Club Brugge is uitgesteld dankzij Europees succes

De Slag Om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge is vervroegd. De wedstrijd zal doorgaan op zaterdag 1 maart in plaats van zondag de tweede. Dit om Club Brugge een dag extra rust te geven, in aanloop naar hun Champions League-clash met Aston Villa.

Dat Belgische clubs het ver schoppen in dit soort tornooien is mooi voor ons voetbalimago op Europees vlak, maar het heeft natuurlijk ook zijn gevolgen voor de Jupiler Pro League. Op basis van de loting vrijdagmiddag ging er beslist worden of de Brugse derby op 9 maart verplaatst ging worden, of de wedstrijd tegen Gent op 2 maart. Maar dat hing af van tegen wie, en vooral wanneer Club de achtste finales in de Champions League zou spelen. Op dinsdag 4 maart neemt Op dinsdag 4 maart neemt Club Brugge het dus op tegen het Engelse Aston Villa. Aangezien de wedstrijd tegen Gent twee dagen daarvoor plaatsvindt, en de UEFA eist dat Europees spelende teams zeker drie dagen rust krijgen na hun laatste competitieduel,zal die wedstrijd vervroegd worden. De Slag om Vlaanderen zal dus doorgaan op zaterdag 1 maart om 16 uur op het veld van KAA Gent.