Patro Eisden stuurt enorm statement richting jeugdspelers: "Van hen nemen we dan afscheid aan het einde van het seizoen"

Patro Eisden heeft zijn jeugdspelers duidelijk gemaakt dat zij de komende vier thuismatchen van de eerste ploeg moeten bijwonen. Als ze dat niet doen mogen kunnen ze hun toekomst bij de club vergeten.

In een harde boodschap, verstuurd via de app ProSoccerData, werd de jeugdteam duidelijk gemaakt dat wie niet voldoet aan de eis, volgend seizoen niet meer welkom is. Het bestuur benadrukt dat de club nog altijd een kans heeft op promotie naar de eerste klasse en alle steun meer dan welkom is.

"De opkomst van onze eigen teams was de afgelopen weken ronduit triest. Het hoofdbestuur is zwaar teleurgesteld en neemt maatregelen. Wie volgend jaar nog bij Patro wil voetballen, zorgt voor 100 procent aanwezigheid bij de laatste vier thuiswedstrijden.”

"Tijdens elke wedstrijd zal er een teamfoto worden gemaakt. Spelers die niet 100 procent aanwezig zijn, horen niet thuis in onze club en voor hen zal volgend seizoen dan ook geen plaats zijn in onze ploegen. Van hen nemen we afscheid op het einde van het seizoen", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ouders reageren, club luistert

Volgens Margot Heylen van het jeugdbestuur van Patro Eisden hebben enkele ouders van de jeugdspelers inmiddels contact opgenomen met de club om hun zorgen te uiten over de strenge boodschap. “Als spelers een gegronde reden hebben om niet aanwezig te zijn dan luisteren we natuurlijk, maar ze moeten met ons babbelen. Alle jeugdspelers krijgen een gratis abonnement en mogen ook iemand meebrengen."

De boodschap is dus duidelijk: wie bij Patro wil spelen, moet zich 100% inzetten. De jeugdspelers kunnen zich meteen herpakken want deze zondag speelt Patro een thuiswedstrijd tegen SK Beveren.