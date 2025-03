Héél vreemde beslissing bij Pro League-club, die jeugdspelers voor het blok zet: "De media zouden dit moeten toejuichen"

Patro Eisden verplicht zijn jeugdspelers om de laatste vier thuiswedstrijden van het seizoen bij te wonen. Wie zonder geldige reden afwezig is, mag volgend jaar niet meer voor de club spelen. "Een logische zaak", vindt coach Stijn Stijnen, maar veel ouders zien dat anders.

De club, momenteel vierde in de Challenger Pro League, hoopt nog steeds op promotie. In een uitgelekte mail aan ouders werd benadrukt hoe belangrijk de laatste thuisduels zijn. "De opkomst van onze eigen teams was de afgelopen weken triest. Wie volgend jaar nog bij Patro wil voetballen, moet 100 procent aanwezig zijn", stond in de mail.

Voor veel ouders is die verplichting onhaalbaar. "Ze gaan ervan uit dat iedereen zomaar kan komen, maar wij hebben ook een leven buiten het voetbal. Ik werk in het weekend en het is 45 minuten rijden. Dat lukt gewoon niet altijd", zegt een ouder in Het Nieuwsblad.

Binnen Whatsapp-groepen wordt al nagedacht over een gezamenlijke boycot. "Ik heb voorgesteld om gewoon niet te gaan. Wat gaat de club dan doen? Alle jeugdspelers buitengooien?" vraagt een andere ouder zich af.

Volgens hen is dit een plan van hoofdcoach Stijn Stijnen, die de jeugdspelers wil gebruiken om extra sfeer in het stadion te creëren. Patro Eisden trekt immers gemiddeld minder dan 1.000 supporters per wedstrijd.

Stijnen ontkent echter dat dit zijn initiatief is. "Dit is een statement van de club, niet van mijzelf. We zien die wedstrijden als een trainingsmoment. Het is zowel een teambuilding als een kans om tactisch inzicht op te doen", zegt hij in HNB.

De coach vindt de kritiek overdreven en ziet de verplichte aanwezigheid als een vorm van elitevoetbal. "We maken een schifting op basis van talent én mentaliteit. Eigenlijk zouden de media dit moeten toejuichen. We houden jongeren zo weg van de straat, criminaliteit en hun Playstation", besluit hij.