LIVE: Club domineert de debatten, Anderlecht komt er amper aan te pas

De Belgische voetbalwereld kijkt vandaag uit naar de clash tussen Club Brugge en Anderlecht. De topper in de Jupiler Pro League start om 13u30 en belooft een intense strijd te worden tussen twee aartsrivalen.

Besnik Hasi lijkt zijn eerste wedstrijd ook te zullen aanvatten met een driemansverdediging, met Simic, Adryelson en Hey. Augustinsson en Maamar zouden de hoge vleugelbacks worden. Op het middenveld zouden dan Dendoncker, Stroeykens en Ashimeru staan.

Bij Anderlecht is er goed nieuws: zowel Yari Verschaeren als Kasper Dolberg maken deel uit van de selectie. Hoewel het onzeker is of ze meteen in actie komen, kan hun aanwezigheid een boost geven aan de ploeg.

Aan Brugse zijde ontbreekt Seys nog steeds, terwijl Ordonez wel tijdig fit geraakte. Club Brugge wil de kloof met Genk verkleinen, terwijl Anderlecht het wedstrijd per wedstrijd aanpakt.

Zoals gisteren gezien wordt het geen sinecure om Union voorbij te steken. Een zege zou voor beide ploegen een mentale opsteker betekenen in de aanloop naar het beslissende seizoensslot.

De aftrap is om 13u30 in het Jan Breydelstadion. Kan Club Brugge profiteren van het thuisvoordeel, of heeft Hasi op een week tijd iets kunnen neerzetten dat kan concurreren met blauw-zwart?