Wil u mee naar Zwitserland met de Red Flames?

De EK-loting is achter de rug voor de Belgian Red Flames en ondertussen is wel al geweten dat 2025 een wel héél pittig jaar wordt. Het speelschema van de Nations League is ondertussen ook al eventjes bekend en ook dat voor het EK.

Het zal in het voorjaar van 2025 zaak zijn om te tonen dat ze stappen kunnen zetten tegen toplanden. Beginnen deden ze met een duel tegen Spanje en een thuismatch tegen Portugal. Dat leverde een 0 op 6 op, daarna waren er twee duels tegen Engeland en nu hebben ze 3 op 12. En op het EK? Wel, op het EK komen de Flames opnieuw Spanje en Portugal tegen in hun groep. Ook Italië zit in de groep. Mogelijk komen er voor het EK nog een aantal oefenwedstrijden. Daarna is het dus tijd voor het EK. Daarvoor kunnen vanaf heden door iedereen tickets besteld worden. De Belgische voetbalbond komt op haar webstek met meer informatie, die je hieronder kan lezen: De eerste groepswedstrijd van de Red Flames vindt plaats op donderdag 3 juli (18.00 uur) tegen Italië in Sion.

De tweede groepswedstrijd wordt gespeeld op maandag 7 juli (18.00 uur) tegen Spanje in Thun.

De derde en laatste groepswedstrijd vindt plaats op vrijdag 11 juli (21.00 uur) tegen Portugal in Sion. Wil jij onze Flames gaan aanmoedigen in Zwitserland? Ontdek dan hier alle informatie over de ticketverkoop voor WEURO 2025. Ticketverkoop open voor het grote publiek Nu de voorrangsperiode voor de leden van onze officiële 1895 fanclub is afgelopen, is het mogelijk voor het grote publiek om tickets te bestellen. Dit kan eenvoudig door een account aan te maken op de officiële UEFA website ( https://womenseuro.tickets.uefa.com/account/ ). Hierbij kies je 'fans of Belgium' en selecteer je de wedstrijd waarvoor je tickets wil kopen. Koop enkel en alleen tickets via het officiële UEFA-platform. Dit elimineert het risico om ongeldige of frauduleuze tickets te verkrijgen en zorgt ervoor dat verkopers hun geld volledig ontvangen. Wil je tickets in groep aankopen of een bus inleggen naar één van de wedstrijden tijdens WEURO2025, gelieve dan een mail te sturen naar ticketsweuro2025@rbfa.be.