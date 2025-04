WK in eigen land niet voor de eerste tien jaar, nieuws over mediarechten vanuit FIFA

Er was de voorbije jaren een droom om het WK vrouwenvoetbal naar ons land te halen. De editie 2027 gaat uiteindelijk door in Brazilië en dus niet in België, Nederland en Duitsland. En er is nu nog meer nieuws over de zaak.

Brazilië is tijdens een stemming op het FIFA-congres in de Thaise hoofdstad Bangkok gekozen als organisator van het WK vrouwenvoetbal in 2027. En zo is het dus niet voor België, Nederland en Duitsland.

En ook de edities van 2031 en 2035 lijken niet meteen België te zullen aandoen, zo klinkt het ondertussen bij de wereldvoetbalbond FIFA.

Mediarechten

In 2031 gaat het WK door in de USA, het WK van 2035 zou dan weer plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. Zij zouden de enige kandidaten zijn tot dusver.

Ondertussen kan er wel al ingetekend worden voor de mediarechten van het WK 2027 in Brazilië wat betreft de Europese en Aziatische landen. En dus ook in ons land. De deadline om een aanvraag in te dienen is op 3 juni 2025 gelegd.

Vrouwenvoetbal laten ontwikkelen

"Door de verkoop van mediarechten voor het FIFA Women's World Cup genereert FIFA inkomsten die essentieel zijn om de groei en ontwikkeling van vrouwenvoetbal wereldwijd te ondersteunen", klinkt het in een persbericht.

"Eind vorig jaar verlengde en breidde FIFA haar FIFA Women's Development Programmes uit tot 2027 – het jaar van het 10e FIFA Women's World Cup – en voegde vijf extra programma's toe voor aangesloten bonden om vrouwenvoetbal op nationaal niveau te ontwikkelen."