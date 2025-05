📷 Stevige aderlating op komst? 'AEK Athene wil ook deze zomer toeslaan bij STVV'

AEK Athene plukte vorig jaar Koita weg op Stayen. Ook deze zomer wil de Griekse topclub een speler van STVV proberen binnen te halen. Dat meldt transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media.

Het gaat om Joel Chima Fujita, de 23-jarige centrale middenvelder van STVV. Volgens Tavolieri is er al contact geweest tussen de entourage van Fujita en AEK Athene, wat erop wijst dat de interesse concreet is.

Dit seizoen speelde hij 36 wedstrijden en leverde vier assists, wat zijn impact op het team onderstreept. Zijn huidige marktwaarde wordt geschat op 2,2 miljoen euro volgens Transfermarkt, wat hem een interessante optie maakt voor clubs die op zoek zijn naar versterking.

Een transfer naar Athene zou Fujita de kans geven om zich verder te ontwikkelen en op een hoger niveau te spelen. De Grieken hebben al eerder bewezen dat ze talent uit de Belgische competitie weten te waarderen.

Van gesprekken, laat staan een akkoord, met STVV is voorlopig nog geen sprake. De Kanaries zullen een stevige transfersom willen opstrijken, want er is ook nog interesse van clubs als Stuttgart en Besiktas.

🚨🐣 EXCL - After Aboubakary Koita last season, AEK Athens has now set its sights on Joel Chima Fujita! Initial contact has already been made between the player’s camp and the Greek club, which has confirmed its interest… Wait&See. #mercato #STVV #JPL #AEK pic.twitter.com/il9rQbwMy4