📷 Flames blazen verzamelen in Tubeke en dat levert interessante beelden op

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Belgian Red Flames zitten in de laatste rechte lijn richting het EK. Vorige week werd de definitieve selectie voor die eindstrijd al bekend gemaakt. Nu zijn de Flames ondertussen ook toegekomen in Tubeke.

De Belgian Red Flames zijn de voorbije dagen al volop aan het trainen in aanloop naar nog twee oefenduels tegen Frankrijk en Griekenland (de uitwuifwedstrijd die zal plaatsvinden in Molenbeek) en het einddoel: het EK in Zwitserland.

Op maandag tekenden de Flames present in het Basecamp in Tubeke. Daar viel vooral de koningin van het Belgisch vrouwenvoetbal Tessa Wullaert op met een knappe fluo-uitrusting.

De meeste andere Flames hielden het bij een trainingspak van de Belgische voetbalbond. Na de aankomst in Tubeke werd ook al snel de focus gelegd op het nodige trainingswerk.

Trainen van belang

De voorbije dagen werd er al heel stevig de pees opgelegd. De 23 Flames willen er helemaal staan op het EK en dus willen ze niets aan het toeval overlaten. Ook de vijf speelsters op de back-uplijst trainen nog volop.

Diverse speelsters toonden op training al meteen dat ze goed in vorm zitten en/of goed bij schot zijn. Er zijn nog twee weken te gaan voor het EK in Zwitserland écht begint.