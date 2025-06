Justine Vanhaevermaet verlaat Everton met emotionele boodschap: waar ligt haar toekomst?

Justine Vanhaevermaet lijkt stilaan klaar voor het EK 2025 in Zwitserland. Belangrijke vraag is waar ze daarna zal spelen. De ervaren middenveldster zal alvast niet terugkeren naar haar Engelse ploeg Everton.

Justine Vanhaevermaet heeft deze week afscheid genomen van Everton. In een emotioneel pleidooi op Instagram heeft ze haar liefde voor de club verklaard en uitgelegd dat het einde verhaal is.

De 33-jarige middenveldster kan dus op zoek naar een nieuwe club. Tot op heden is nog niet geweten waar ze heen zal trekken, maar een terugkeer naar eigen land mag zeker niet worden uitgevlakt.

"Beste Everton-fans, het is tijd om afscheid te nemen. Spelen voor Everton is iets waar ik enorm trots op ben. Ik voelde me elke keer weer enorm vereerd als ik in het blauw speelde en het embleem droeg dat zoveel geschiedenis met zich meedraagt."

Bijzonder team

"De steun en liefde die ik van de fans heb ontvangen vanaf het moment dat ik tekende, is iets dat ik de rest van mijn leven met me mee zal dragen. Jullie vormen de kern van de club en zonder jullie is het team nergens. Het ontvangen van de 'Spirit of the Blue'-award aan het einde van het seizoen was zo bijzonder voor mij. Ik vind het jammer dat ik geen afscheid kon nemen, maar ik weet zeker dat we elkaar weer zullen zien."

"Aan mijn team, jullie zijn bijzonder. We hebben samen zoveel meegemaakt en ik ben er alleen maar trots op dat ik naast jullie heb mogen spelen. Jullie werden mijn tweede familie weg van huis en dat zal ik voor altijd koesteren. Aan de staf en de mensen achter de schermen, bedankt voor alles. Het was bijzonder om elke dag bij jullie te zijn.