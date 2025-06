Zwitserse vrouwenploeg wordt tureluurs gespeeld door ... U15-jongens

Zwitserland mag het vanaf volgende week in eigen land op het EK vrouwenvoetbal gaan bewijzen dat ze klaar zijn om Europa te gaan veroveren. Een resultaat uit een oefenduel doet wel niet al te veel goeds vermoeden.

Zo speelde de vrouwenploeg van Zwitserland onlangs een oefenduel tegen de U15-jongensploeg van Luzern. Die wedstrijd werd achter gesloten deuren gespeeld in Nottwill en het was ook de bedoeling dat er geen details van de wedstrijd werden vrijgegeven.

Dat was initieel ook het geval, tot een van de spelers van Luzern op zijn sociale media uitpakte met enkele wedstrijdbeelden én de uitslag. En die was best pijnlijk, want de U15 van Luzern hadden de nationale damesploeg na 3x30 minuten verpletterd met 7-1. De uitslag werd op heel wat hoongelach onthaald door criticasters van het vrouwenvoetbal, iets wat de Zwitserse voetbalbond absoluut wilde vermijden.

In de groepsfase van het EK treft Zwitserland achtereenvolgens Noorwegen (2 juli), IJsland (6 juli) en Finland (10 juli). In een eventuele kwartfinale kunnen de Belgian Red Flames een tegenstander zijn, net als Spanje, Italië of Portugal.