Dit heeft Justine Vanhaevermaet te zeggen na zege Red Flames

De Belgian Red Flames versloegen in hun uitwuifwedstrijd Griekenland met een zakelijke 2-0. Zat er meer in? Zeker. Maar na de zware nederlaag tegen Frankrijk doet het wel veel deugd voor de Belgen.

Ook Justine Vanhaevermaet was tevreden met de prestatie tegen Griekenland. "We hebben heel veel balbezit gehad, heel veel goede dingen getoond aan de bal, een aantal heel goede kansen gecreëerd, maar de efficiëntie ontbrak een beetje", vatte ze samen.

"We hebben deze week heel veel getraind op balbezit en de knopjes snel omgedraaid na vorige vrijdag. Ik denk dat we met vertrouwen naar het EK gaan. Pas in de laatste seconden moest onze keeper voor het eerst een bal pakken, dus dat zegt ook veel. We stonden goed in blok."

Is dit genoeg? "We hebben met 2-0 gewonnen en een clean sheet gehouden... Ik denk dat we allemaal beseffen dat we meer konden scoren. We zijn dus zelfkritisch genoeg, maar aan de bal hebben we een goede prestatie geleverd. Dat is toch wat we nodig hadden. In dat opzicht hebben we wel veel vertrouwen getankt."