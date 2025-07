"Hij is cruciaal in mijn systeem!" - Besnik Hasi ligt er één transfer uit die Anderlecht meer dreiging moet bezorgen

Bij Anderlecht heerst tevredenheid over de terugkeer van Ilay Camara. De 22-jarige vleugelverdediger kwam voor 4,5 miljoen euro over van Standard en keerde zo terug naar zijn jeugdclub, waar hij eerder afgezwaaid was richting RWDM en Standard.

Coach Besnik Hasi is duidelijk opgezet met de transfer. “Ik ben blij dat Olivier Renard en zijn staf hem hebben kunnen halen", zegt hij vol lof. Camara past met zijn snelheid perfect in het systeem dat Hasi voor ogen heeft, waarin flanken dynamiek en tempo moeten brengen. In zijn aanpak hecht Hasi veel waarde aan flankspel, en Camara levert op dat vlak precies wat nodig is. “Snelheid op de flanken is cruciaal in mijn systeem", verduidelijkt de trainer. Met die visie vormt Camara een sleutelstuk in de aanvallende opstelling en defensieve transitie. Camara tekende een contract bij Anderlecht dat loopt tot de zomer van 2030. Dat getuigt van vertrouwen in zijn talent en ontwikkeling. Camara kan ook op termijn een grote financiële meerwaarde zijn bij een eventuele transfer, gelooft men in Neerpede. Voor Nathan De Cat moet het dan weer het seizoen van de echte doorbraak worden. “Hij heeft drie zware weken gehad. Hij zat bij het U17-nationaal elftal, had daarna twee weken vakantie en keerde terug naar de club terwijl hij nog examens had." De Cat krijgt met Saliba, Llansana, Hatenboer en Verschaeren wel heel wat concurrentie. Het is momenteel wel nog altijd de bedoeling dat die laatste vertrekt.