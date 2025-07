Met zéér wisselende resultaten: dit zijn alle uitslagen uit de voorbereiding van de Belgische clubs

Dit weekend is er de Supercup, een week later begint op vrijdag 25 juli de competitie alweer. En dus was het uitkijken naar wat de verschillende ploegen zouden gaan doen in hun voorbereiding. Die is bijna helemaal achter de rug, tijd om even terug te blikken per ploeg.