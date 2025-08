DAZN bindt in en komt met goed nieuws voor Beerschot, Kortrijk & co

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De onderhandelingen tussen DAZN en de telecomoperatoren gaan een cruciale fase in. Ondertussen is er wel al goed nieuws voor de supporters van de tweedeklassers.

Vorige week had DAZN laten weten dat ze maar de helft van de wedstrijden in de Challenger Pro League zouden uitzenden. Dat was niet naar de zin van de fans uit de tweede klasse.

Engagement genomen

Ondertussen hebben ze bij DAZN ingebonden, weet Het Nieuwsblad. Vanaf dit weekend begint de competitie in de Challenger Pro League en dat zal met alle wedstrijden zijn.

In de onderhandelingen over de uitzendrechten engageerde DAZN zich op vraag van de Pro League, de verzameling van profclubs, om ook dit seizoen opnieuw de wedstrijden uit de Challenger Pro League uit te zenden.

Tegenvallende kijkcijfers

Aanvankelijk wilden ze door de slechte kijkcijfers voor tweede klasse maar een minimumaanbod aanbieden, maar daar zijn ze nu dus op teruggekomen.

Alle wedstrijden zullen - tot er eventueel een akkoord gevonden wordt met de telecomoperatoren - via de app van DAZN te zien zijn. De productie zal wel minder uitgebreid zijn, want er zijn maar twee camera's meer in plaats van vijf en soms zal er mogelijk ook vanuit de studio commentaar worden gegeven.