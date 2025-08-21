Kwalificatie in gevaar in heksenketel van Athene? Bij Anderlecht denkt iedereen er hetzelfde over

De spelers van Anderlecht maakten een ereronde in het Lotto Park en kregen het publiek nog op de banken na de match. Een 1-1 is geen geweldig resultaat, zeker met het vooruitzicht op een heksenketel in Athene, maar de prestatie op zich was veelbelovend. Al was er natuurlijk die korf gemiste kansen.

Kasper Dolberg maakte een beauty, maar had zeker nog een tweede kunnen maken. Thorgan Hazard had ook drie goede kansen. Anderlecht had altijd met een geruststellende voorsprong naar de OPAP Arena moeten trekken volgende week.

Maar gezien het spelbeeld en de kansen was er bij paars-wit geen sprake van verslagenheid. "Ontgoocheling, dat wel ja", zuchtte Dolberg. "We hadden genoeg kansen om minstens te winnen en eigenlijk om een grote kloof te slaan. Maar ja, de bal ging er niet in."



Dolberg besefte wel dat Anderlecht een unieke kans liet liggen. "We hadden er veel meer moeten maken. Ja, er stond een goeie keeper in doel, maar het lag niet alleen aan de doelman. Die goal? Ja, ik zag dat de verdedigers een stap achteruit gingen en dan beslis je in een fractie van een seconde."

Afmaken in Athene

Nathan De Cat, nog zo'n uitblinker, was het er allemaal roerend mee eens. "Nee, ik heb nog nooit in zo'n heksenketel gespeeld, maar dat schrikt me absoluut niet af. Daarvoor speel je voetbal. En weet je, gezien onze match vandaag gaat niemand van ons daar met het gevoel naartoe dat we ons niet gaan kwalificeren."

De Cat ging het gevecht aan samen met Llansana en won het middenveld, wat ook in Athene heel belangrijk zal worden. "Soms maak je de kansen niet af, maar volgende week kunnen ze zomaar allemaal binnen vliegen. Dat is de ene match tegen de andere. We gaan gewoon om het af te maken."