Transfernieuws en Transfergeruchten 07/10: Stankovic - Agnikoi
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 07/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Stankovic - Agnikoi

'Club Brugge mag op zijn twee oren slapen over transfer Stankovic'

Aleksandar Stankovic blijft voorlopig bij Club Brugge. Volgens L'Interista is een terugkeer naar Inter pas voorzien in de zomer van 2027. De Belgische club kan rekenen op een aanzienlijke financiële opbrengst. (Lees meer)

Ex-speler van Zulte Waregem heeft nieuwe uitdaging beet en is met veel toeters en bellen voorgesteld

Bij Zulte Waregem zullen ze misschien wel met interesse uitkijken naar wat één van hun ex-spelers in de toekomst nog zal kunnen laten zien. Eroine Agnikoi heeft een nieuwe uitdaging gevonden. (Lees meer)


Jupiler Pro League

 Speeldag 10
KAA Gent KAA Gent 2-1 Charleroi Charleroi
KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
La Louvière La Louvière 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Anderlecht Anderlecht 1-0 Standard Standard
KRC Genk KRC Genk 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 1-0 Union SG Union SG
Westerlo Westerlo 2-0 OH Leuven OH Leuven

