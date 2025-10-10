Transfernieuws en Transfergeruchten 10/10: Debast

'Engelse topclub denkt aan Zeno Debast'

Zeno Debast maakt indruk bij Sporting CP en wekt de interesse van Liverpool. De Engelse topclub zou de Rode Duivel pas proberen te halen als een transfer van Marc Guehi niet lukt, meldt Record Portugal. (Lees meer)