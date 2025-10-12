Transfernieuws en Transfergeruchten 12/10: Onyedika

Blijven dan maar? Zware extra voorwaarde voor transfer van Onyedika naar Galatasaray

Galatasaray heeft volgens Sporx een akkoord bereikt over de contractverlenging van hoofdtrainer Okan Buruk. Daarbij is een aanvullende afspraak gemaakt die mogelijk gevolgen heeft voor de transferstrategie van de club. (Lees meer)