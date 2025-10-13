Transfernieuws en Transfergeruchten 13/10: Zirkzee

'Voormalige Anderlecht-speler in zwaar weer: oplossing vanuit Premier League-club of Italië'

Gebrek aan speeltijd bij Manchester United zorgt ervoor dat Joshua Zirkzee erover nadenkt om te vertrekken. Met het WK 2026 in het vooruitzicht zoekt de voormalige aanvaller van Anderlecht een club waar hij kan spelen. (Lees meer)