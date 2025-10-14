Transfernieuws en Transfergeruchten 14/10: Teunckens

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 14/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Teunckens

Ooit één van de grootste talenten van ons land bij Club Brugge: nu als 27-jarige transfervrij opgepikt door topclub

Het is het soort verhaal dat het voetbal soms genadeloos kan schrijven. Jens Teunckens, ooit het grootste doelmannentalent van zijn generatie, heeft op zijn 27e opnieuw onderdak gevonden — als vierde doelman bij Union. (Lees meer)