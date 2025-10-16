Transfernieuws en Transfergeruchten 16/10: Verschaeren - Sikan

'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

Anderlecht onderzoekt momenteel verschillende pistes om de Oekraïense aanvaller Danylo Sikan binnen te halen. Daarbij wordt ook een mogelijke ruilconstructie met Yari Verschaeren overwogen. (Lees meer)