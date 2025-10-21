Transfernieuws en Transfergeruchten 21/10: De Cat

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 21/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: De Cat

'Monstercontract op tafel voor Anderlechtyoungster Nathan De Cat?'

Anderlecht is gestart met onderhandelingen over een contractverlenging voor Nathan De Cat. En dat mag een stevige overeenkomst zijn voor de youngster van paarswit. (Lees meer)