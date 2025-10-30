Transfernieuws en Transfergeruchten 30/10: Baouf

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 30/10 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Baouf

'In het Lotto Park zullen ze echt niet kunnen lachen met transfertarget van Club Brugge'

Club Brugge heeft volgens transferjournalist Ekrem Konur concrete belangstelling voor Ismaël Baouf, centrale verdediger van SC Cambuur. De 19-jarige Marokkaanse jeugdinternational speelde eerder bij Anderlecht, maar kon daar niet doorbreken. (Lees meer)