Enige kampioenenseizoen van KAA Gent begon met ... memorabele brief van Hein Vanhaezebrouck naar de spelers

Enige kampioenenseizoen van KAA Gent begon met ... memorabele brief van Hein Vanhaezebrouck naar de spelers
Foto: © photonews
Word fan van KAA Gent! 1879

Onlangs vierde KAA Gent zijn 125e verjaardag. In al die jaren pakte het één titel, onder Hein Vanhaezebrouck. Die blikt dan ook met veel plezier terug op dat wonderbaarlijke seizoen.

Dat doet hij in een speciale aflevering van Sjotcast, de podcast van Het Nieuwsblad. "Eén keer in 125 jaar is echt wel uniek." Het begon allemaal ... met een brief voor de geschiedenisboeken. Vanhaezebrouck kwam in 2014 naar Gent en liet de spelers een brief bezorgen. "Ik heb die brief opgesteld op basis van al wat mij verteld was."

Mensen die reeds bij Gent werkten, gaven hem mee dat verschillende spelers last hadden zodra er wat werd doorgetraind. "Op basis daarvan oordeelde ik: een verwittigd man is er twee waard. In plaats van vast te stellen dat iedereen moet afhaken is het beter om hen op tijd te verwittigen. Dat heb ik op tijd gedaan, via die brief."

Vanhaezebrouck wilde met Gent een tand hoger schakelen

Vanhaezebrouck gaat er specifieker op in. "Daar stond in dat het de bedoeling was om de club terug te brengen waar ze thuishoort en misschien nog hoger, maar dat we dan allemaal twee tanden moesten bijsteken. Er stond in dat we het samen moesten doen maar dat ik verwittigde iedereen dat mijn lat hoger ging liggen dan de lat die er lag of die ze gewend waren. Mijn lat ging veel hoger liggen."

Wie deze inspanningen niet wilde leveren, zou ook niet spelen. "Als er jongens waren die dachten dat het bij hen niet ging passen, gingen we wel meewerken aan oplossingen. Ik wilde verder gaan met de spelers die de challenge wilden aangaan en zich wilden meten met het beste wat er in België rondloopt. Mijn boodschap was: doe eerder meer dan op uw programma staat en dan kunnen we er iets fantastisch van maken."

Gent-spelers kregen een brief met toekomstvisie

Het is wel opmerkelijk dat een trainer aan zijn termijn bij een club begint door een brief te schrijven. "Het was ergens een positieve brief, met een betere toekomstvisie voor hen, met hier en daar wel wat vingerwijzingen naar de dingen die men mij had verteld." De rest is geschiedenis. Aan het eind van het seizoen 2014-2015 was KAA Gent kampioen.  

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Hein Vanhaezebrouck

Meer nieuws

LIVE: Kan Westerlo nog een punt uit de brand slepen? Live

LIVE: Kan Westerlo nog een punt uit de brand slepen?

15:08
Belg Mika Godts meer dan ooit lichtpunt in donkere tijden, maar Aad de Mos fileert de teloorgang van Ajax

Belg Mika Godts meer dan ooit lichtpunt in donkere tijden, maar Aad de Mos fileert de teloorgang van Ajax

15:00
Trainer Nicky Hayen is heel eerlijk over het huidige niveau van Club Brugge en zegt waar het op staat

Trainer Nicky Hayen is heel eerlijk over het huidige niveau van Club Brugge en zegt waar het op staat

14:30
Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"

Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?"

13:45
3
Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven" Reactie

Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven"

13:10
1
Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

Oud-assistent-coach Club Brugge staat voor aartsmoeilijke opdracht, maar wijst naar bemoedigende statistiek

13:00
Ambities Beveren steeds nadrukkelijker, goalgetter legt link met Bob Peeters uit

Ambities Beveren steeds nadrukkelijker, goalgetter legt link met Bob Peeters uit

13:20
Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

Westerlo-speler is openhartig over het mentale én spreekt over zijn toekomst

12:20
Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron" Reactie

Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron"

11:40
1
🎥 Dries Mertens maakt fans gek bij terugkeer naar Galatasaray: Ciro steelt de show

🎥 Dries Mertens maakt fans gek bij terugkeer naar Galatasaray: Ciro steelt de show

12:30
Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

Is kantelpunt bereikt voor Antwerp of komt kwakkelvorm terug in competitie tegen STVV?

11:10
Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

Van der Elst doet duidelijke vaststelling: "Als je Anderlecht bent, gaat dat niet, bij Antwerp ook niet"

11:30
PSG houdt de adem in voor clash met Bayern: wat sterkhouder Démbélé zei, zorgt voor ongerustheid

PSG houdt de adem in voor clash met Bayern: wat sterkhouder Démbélé zei, zorgt voor ongerustheid

12:00
Is KAA Gent klaar voor de volgende stap? Analyse

Is KAA Gent klaar voor de volgende stap?

06:00
Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien

Hallo, Rudi Garcia? Mourinho doet Rode Duivel helemaal openbloeien

11:00
1
De wederopstanding van Angulo en geslaagde keuzes van Anderlecht-coach Hasi: dit zijn onze punten

De wederopstanding van Angulo en geslaagde keuzes van Anderlecht-coach Hasi: dit zijn onze punten

10:00
Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen Reactie

Herstelde Onyedika klaar voor Barça? Speler en coach zeggen niet exact hetzelfde: Hayen staat op zijn strepen

09:15
1
'Alexis Saelemaekers krijgt dan toch nog grote beloning van AC Milan'

'Alexis Saelemaekers krijgt dan toch nog grote beloning van AC Milan'

10:30
Vincent Kompany komt met grote waarschuwing voor tegenstanders na 15e overwinning op rij met Bayern München

Vincent Kompany komt met grote waarschuwing voor tegenstanders na 15e overwinning op rij met Bayern München

09:30
1
Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

Franky Van der Elst vol lof voor Antwerp-speler: "Bij elke Belgische club een meerwaarde"

08:40
1
Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief Analyse

Dé man die het verschil maakt voor KAA Gent: en er zit ook nog eens vuur in - opstootjes inclusief

05:30
2
Napoli-coach Antonio Conte komt met update over Romelu Lukaku

Napoli-coach Antonio Conte komt met update over Romelu Lukaku

09:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

Transfernieuws en Transfergeruchten 02/11: Pietuszewski

07:00
Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge" Reactie

Dender-spits plots in de kijker: "We moesten profiteren van Champions League-gedachte bij Club Brugge"

07:30
1
Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco

08:20
8
'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

'Slikken voor Anderlecht: vraagprijs voor linksbuiten stijgt naar recordhoogte'

07:00
1
Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

Veel glunderende gezichten bij STVV: "Dit is een mooi begin, op naar meer"

06:30
KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden" Reactie

KVM-coach Vanderbiest vindt kritiek op Anderlecht zwaar overdreven: "Ze kunnen elk moment wakker worden"

06:00
5
Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak" Reactie

Besnik Hasi zag zijn spelers voor hem vechten: "Ze waren allemaal op de afspraak"

23:50
2
David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

David Hubert scherp na strafschop: "Naar afspraken toe ben ik daar niet tevreden mee"

23:30
Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident Reactie

Adriano Bertaccini komt met excuses na KV Mechelen, Hasi reageert op incident

23:39
Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

Angulo tovert weer en bezorgt Hasi deugddoende zege tegen KV Mechelen

22:39
"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

"Ik had nog tien jaar kunnen blijven" en toch vertrok hij bij Club Brugge

23:00
"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

"Zij waren mijn voorbeelden": Senne Lammens noemt twee namen uit en ze komen uit de JPL

22:30
1
Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

Als het publiek van Anderlecht toch zijn zin moet krijgen: "Ik zie alleen hem om Hasi op te volgen"

19:00
1
🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Reactie

🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken

21:10
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 13
Standard Standard 3-1 Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 1-4 Union SG Union SG
Club Brugge Club Brugge 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Anderlecht Anderlecht 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Westerlo Westerlo 0-1 KRC Genk KRC Genk
OH Leuven OH Leuven 16:00 KAA Gent KAA Gent
STVV STVV 18:30 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over 🎥 Niemand kan zijn ogen nog geloven: ref Lothar D'Hondt geeft een bijna-assist voor Union tegen Zulte Waregem storfstievel storfstievel over 🎥 Supporters noemden hem "rat", maar Standard-speler gaat na de match zijn gram halen voor de kop We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Westerlo - KRC Genk: 0-1 Pegel Pegel over Nilson Angulo wijst naar Besnik Hasi na zijn schitterende goal: "Ik wil hem iets teruggeven" --KRCGenkie-- --KRCGenkie-- over Fink komt nog eens stevig uit de hoek over afwezigheid Genk-fans: "Waarom zouden er anders supporters zijn?" Andreas2962 Andreas2962 over Gelapt door een oude bekende uit de Pro League: Sébastien Pocognoli laat zich verrassen bij Monaco IXL IXL over 🎥 📷 De initiatiefnemer doet het volledige verhaal van de speciale Halloween-viering bij Club Brugge uit de doeken Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Besnik Hasi neemt het op voor speler die veel kritiek krijgt: "Hij is top, hij is onze patron" DonEddy1976 DonEddy1976 over STVV - Antwerp: - Borak Borak over 'Transferbom op Anderlecht? Amper 26, maar terugkeer naar Lotto Park mogelijk' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved