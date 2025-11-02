Enige kampioenenseizoen van KAA Gent begon met ... memorabele brief van Hein Vanhaezebrouck naar de spelers

Onlangs vierde KAA Gent zijn 125e verjaardag. In al die jaren pakte het één titel, onder Hein Vanhaezebrouck. Die blikt dan ook met veel plezier terug op dat wonderbaarlijke seizoen.

Dat doet hij in een speciale aflevering van Sjotcast, de podcast van Het Nieuwsblad. "Eén keer in 125 jaar is echt wel uniek." Het begon allemaal ... met een brief voor de geschiedenisboeken. Vanhaezebrouck kwam in 2014 naar Gent en liet de spelers een brief bezorgen. "Ik heb die brief opgesteld op basis van al wat mij verteld was."

Mensen die reeds bij Gent werkten, gaven hem mee dat verschillende spelers last hadden zodra er wat werd doorgetraind. "Op basis daarvan oordeelde ik: een verwittigd man is er twee waard. In plaats van vast te stellen dat iedereen moet afhaken is het beter om hen op tijd te verwittigen. Dat heb ik op tijd gedaan, via die brief."

Vanhaezebrouck wilde met Gent een tand hoger schakelen

Vanhaezebrouck gaat er specifieker op in. "Daar stond in dat het de bedoeling was om de club terug te brengen waar ze thuishoort en misschien nog hoger, maar dat we dan allemaal twee tanden moesten bijsteken. Er stond in dat we het samen moesten doen maar dat ik verwittigde iedereen dat mijn lat hoger ging liggen dan de lat die er lag of die ze gewend waren. Mijn lat ging veel hoger liggen."

Wie deze inspanningen niet wilde leveren, zou ook niet spelen. "Als er jongens waren die dachten dat het bij hen niet ging passen, gingen we wel meewerken aan oplossingen. Ik wilde verder gaan met de spelers die de challenge wilden aangaan en zich wilden meten met het beste wat er in België rondloopt. Mijn boodschap was: doe eerder meer dan op uw programma staat en dan kunnen we er iets fantastisch van maken."

Gent-spelers kregen een brief met toekomstvisie

Het is wel opmerkelijk dat een trainer aan zijn termijn bij een club begint door een brief te schrijven. "Het was ergens een positieve brief, met een betere toekomstvisie voor hen, met hier en daar wel wat vingerwijzingen naar de dingen die men mij had verteld." De rest is geschiedenis. Aan het eind van het seizoen 2014-2015 was KAA Gent kampioen.