Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4307

Olivier Renard was zondag de opvallende afwezige tijdens de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Terwijl het Lotto Park feest vierde na een belangrijke zege, bevond de sportief directeur zich in Qatar voor het WK U17.

Dat leverde meer dan één gefronste wenkbrauw op binnen en buiten de club. Zijn afwezigheid kwam bijzonder ongelegen, want net op die dag maakten Michael Verschueren en Kenneth Bornauw officieel hun rentree in de paars-witte bestuurskamer. 

Twee nieuwe sleutelfiguren die samen met Marc Coucke het sportieve beleid opnieuw richting willen geven, en dat zonder hun Chief Technical Officer aan hun zijde.

Toekomst met Renard nog altijd onduidelijk

De timing werd als vreemd ervaren. Een wedstrijd van die omvang, tegen de grootste rivaal en met een vernieuwde sportieve leiding, is normaal gezien hét moment waarop een sportief directeur zich toont en verbondenheid uitstraalt. 

Tegelijk hangt er een waas van onzekerheid over zijn toekomst bij Anderlecht. De herintrede van Verschueren en Bornauw verandert het machtsverhoudingen binnen de club. Beiden zouden nooit uitgesproken fans van Renards komst zijn geweest, wat zijn positie extra precair maakt.

Wat Renards volgende stap wordt, is dus allerminst duidelijk. Zijn afwezigheid op zo’n symbolisch moment voedt de perceptie dat hij verder van de paars-witte familie afdrijft. 

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

🎥 Eenvoudigweg klasse! Pas gepensioneerd, maar Matías Suárez is nog niets van traptechniek verloren

08:20
Analist keek met verbazing naar fase bij Antwerp: "Héél lang geleden dat ik zoiets in eerste klasse zag"

Analist keek met verbazing naar fase bij Antwerp: "Héél lang geleden dat ik zoiets in eerste klasse zag"

09:00
Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

Dé verrassing van het seizoen bij Anderlecht: "Alles uit het verleden ben ik vergeten"

08:00
Jeremy Doku haalt Hazard-normen, maar toch nog een serieuze kanttekening: "Dan pas belangrijk in titelrace"

Jeremy Doku haalt Hazard-normen, maar toch nog een serieuze kanttekening: "Dan pas belangrijk in titelrace"

08:40
Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd

Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd

07:40
2
Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn"

Marc Overmars zwaar geraakt: "Doet me heel veel pijn"

07:00
Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen

Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen

06:30
2
De overvolle ziekenboeg van Ivan Leko, die ootmoedig toegeeft: "Die blessures mijn fout" Analyse

De overvolle ziekenboeg van Ivan Leko, die ootmoedig toegeeft: "Die blessures mijn fout"

06:00
Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

Peter Vandenbempt is hard voor Club Brugge: "Je merkt aan alles dat Hayen er moedeloos van wordt"

22:00
3
Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

Het waren drukke weken voor KRC Genk: spelers zijn heel duidelijk na gelijkspel in Gent

23:30
🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

🎥 Fans reageerden verbaasd, maar dit is het echte verhaal achter het afgekeurde STVV-doelpunt

23:00
Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen

22:30
4
Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week

20:40
3
Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

Nog een international twijfelachtig bij België: Rode Duivel geblesseerd door actie van... mede-Duivel

21:40
1
"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

"Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure

21:20
1
Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

Hein Vanhaezebrouck verklaart waarom Anderlecht géén titelkandidaat is

18:20
Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

Stijn Stijnen weer in de problemen: bondsparket eist nieuwe schorsing

21:00
2
Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden

20:00
11
Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

Dé redder van Dender? "Technisch verfijnd, scorend vermogen, ..."

20:30
1
Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

Vidarsson zag sterkhouder Club Brugge flauw acteren: "Eerste keer in een lange tijd"

17:40
1
Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

Jonathan Lardot zag één grote fout van de arbitrage dit weekend, en die had gevolgen...

19:40
3
Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

Groot nieuws voor Charles De Ketelaere: het einde van een hoofdstuk

20:20
"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen Reactie

"Het mooiste wat er is": Rob Schoofs baalt enkel van puntenverlies Union na speciaal weerzien in Mechelen

18:30
📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

📷 Keisuke Goto scoort tegen Standard en heeft dan heel duidelijke boodschap voor Anderlecht-fans

17:20
Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

Patrick Goots zag ferme tegenvaller bij Club Brugge: "Heeft zeeën van ruimte nodig"

17:00
1
Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

Blijven ze tot op het einde op het WK? Nathan De Cat en Jorthy Mokio antwoorden zelf

16:30
6
🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

🎥 Opvolging al verzekerd? Rome, zoontje van Kevin De Bruyne, toont zijn kunstjes met knappe vijfklapper

19:20
4
'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

'Kompany en Bayern willen voor 75 miljoen shoppen bij FC Barcelona'

19:00
1
Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

Het 'Stassin-probleem' bij Saint-Étienne: "De supporters zeggen dat het begint mis te lopen"

18:40
1
Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

Anderlecht-spits Bertaccini heeft groot nieuws na topper tegen Club Brugge

13:30
Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..."

Van B-kern naar matchwinnaar voor Beerschot: "Hij zou vertrekken, maar ..."

18:10
1
Opnieuw ramp voor Roméo Lavia: blessure slaat weer hard toe

Opnieuw ramp voor Roméo Lavia: blessure slaat weer hard toe

18:00
Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

Mokio, De Cat en El Adfaoui doen serieuze uitspraken op weg naar Qatar: "Eén doel, en dat is het WK winnen"

16:00
Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het"

14:20
10
Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

Ex-speler Westerlo, OH Leuven en STVV trekt naar Club Brugge

16:45
1
Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats Reactie

Onder andere in de edele delen getrapt: 'pechvogel' KV Mechelen heeft bijzondere oproep voor zijn ploegmaats

15:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 14
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 Westerlo Westerlo
Antwerp Antwerp 3-1 La Louvière La Louvière
Anderlecht Anderlecht 1-0 Club Brugge Club Brugge
STVV STVV 1-0 Standard Standard
KAA Gent KAA Gent 1-1 KRC Genk KRC Genk
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 Union SG Union SG

Nieuwste reacties

Black Ninja Black Ninja over Rode Duivels slikken stevige domper: sterkhouder haakt af voor beslissend tweeluik rafke pafke rafke pafke over Terugkeren naar Ajax, of bij Antwerp blijven? Marc Overmars heeft zijn beslissing genomen ontleder ontleder ontleder ontleder over Gokschandaal neemt enorme proporties aan: meer dan duizend spelers geschorst, clubvoorzitter gearresteerd André Coenen André Coenen over Standard zakt opnieuw door de bodem: Guillaume Gillet doet pijnlijke vaststellingen Joe Joe over Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen Panzer Panzer over Anderlecht sterk vertegenwoordigd in ons team van de week André Coenen André Coenen over Hans Vanaken windt er geen doekjes om na nederlaag tegen Anderlecht: "Hier hebben we de match verloren" Canard-i Canard-i over "Hij zit op een andere planeet": opnieuw felle kritiek op Thibaut Courtois na nieuws over blessure Don Doumbia Don Doumbia over Paars-wit heeft goud in handen: "Als Anderlecht een speler voor meer dan 30 miljoen euro verkoopt, is hij het" Negenduuzend Negenduuzend over Verdwijnen de play-offs toch niet? Dit is het plan van Sam Baro om de competitiehervorming tegen te houden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved