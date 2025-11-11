Waar was Olivier Renard? Sportief directeur miste intrede nieuwe bazen en grootste zege van het seizoen

Olivier Renard was zondag de opvallende afwezige tijdens de topper tussen Anderlecht en Club Brugge. Terwijl het Lotto Park feest vierde na een belangrijke zege, bevond de sportief directeur zich in Qatar voor het WK U17.

Dat leverde meer dan één gefronste wenkbrauw op binnen en buiten de club. Zijn afwezigheid kwam bijzonder ongelegen, want net op die dag maakten Michael Verschueren en Kenneth Bornauw officieel hun rentree in de paars-witte bestuurskamer.

Twee nieuwe sleutelfiguren die samen met Marc Coucke het sportieve beleid opnieuw richting willen geven, en dat zonder hun Chief Technical Officer aan hun zijde.

Toekomst met Renard nog altijd onduidelijk

De timing werd als vreemd ervaren. Een wedstrijd van die omvang, tegen de grootste rivaal en met een vernieuwde sportieve leiding, is normaal gezien hét moment waarop een sportief directeur zich toont en verbondenheid uitstraalt.

Tegelijk hangt er een waas van onzekerheid over zijn toekomst bij Anderlecht. De herintrede van Verschueren en Bornauw verandert het machtsverhoudingen binnen de club. Beiden zouden nooit uitgesproken fans van Renards komst zijn geweest, wat zijn positie extra precair maakt.

Wat Renards volgende stap wordt, is dus allerminst duidelijk. Zijn afwezigheid op zo’n symbolisch moment voedt de perceptie dat hij verder van de paars-witte familie afdrijft.