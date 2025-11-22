Reactie 🎥 Zeer grote twijfels over de lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal"

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout vanuit 't Kuipje
| 2 reacties
🎥 Zeer grote twijfels over de lijn na afgekeurd doelpunt in Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ze kunnen het bij Westerlo amper geloven. Als het doelpunt van Sakamoto tegen KAA Gent had geteld, had Westerlo wellicht de punten thuisgehouden. De VAR keurde de treffer echter af wegens buitenspel.

Sakamoto knalde met het uur in zicht de aflegger van Ferri tegen de netten. De VAR moest echter nog de buitenspellijn checken. Ferri zou met zijn linkerschouder nipt buitenspel gestaan hebben, maar er kwam veel kritiek op het afkeuren van het doelpunt. "Ik hoor dat er twijfel is of het wel of niet buitenspel is", zei Dogucan Haspolat achteraf. "Ik twijfel."

De Nederlandse Turk beseft ook wel dat Westerlo weinig keuze had dan het besluit van Bert Put te accepteren. "We moeten geloven wat de scheidsrechter zegt. Hij neemt een beslissing. Na de wedstrijd kunnen we kijken of het wel of niet klopt. Ik hoor dat het niet klopt." Wat het nog erger maakt: het lijkt niet helemaal duidelijk of de VAR wel de juiste lijn getrokken heeft.

Charaï hekelt onduidelijkheid over VAR-lijn

"De fase in de 56e minuut is een schande voor het Belgisch voetbal", windt Westerlo-trainer Issame Charaï er geen doekjes om. "Als ze niet weten welke lijn er moet getrokken worden en we daar nog moeten over debatteren... Ik neem Bert Put weinig kwalijk, want hij hoort gewoon in zijn oortje dat het buitenspel is. Toch zou dit niet mogen op dit niveau."

Lees ook... De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't KuipjeVoor een ploeg die de punten echt wel kan gebruiken, voelt dit uiteraard erg zuur aan. "Op de vorige speeldag had een Charleroi-speler rood moeten krijgen. Het is de tweede keer op rij dat we ons benadeeld voelen." Dat valt moeilijk te slikken, al gaf Charaï wel ruiterlijk toe dat Westerlo andere kansen beter had kunnen afwerken.

Roef beseft dat Gent goed wegkomt 

Zelfs in het geval dat de juiste lijn getrokken werd, was het nog millimeterwerk. Bij Gent konden ze alleen maar zeggen dat ze goed wegkwamen. "Ja, met de VAR worden zo'n dingen afgekeurd. Ik heb de beelden niet gezien, maar we hebben inderdaad geluk dat dit nog meevalt", beseft Davy Roef. 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Westerlo
Issame Charaï
Dogucan Haspolat

Meer nieuws

De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

De VAR en het doelhout laten zich gelden: vooral KAA Gent mag blij zijn met gelijkspel in 't Kuipje

20:10
🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

🎥 Had KAA Gent hier een strafschop moeten krijgen tegen Westerlo?

20:30
🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

🎥 Een centimeter? Een millimeter? Heeft Westerlo reden tot klagen na dit afgekeurde doelpunt?

20:00
KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo

19:30
1
Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken Reactie

Opnieuw weinig overtuigend Club Brugge: Joaquin Seys ziet twee duidelijke oorzaken

23:30
Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

Matig Club Brugge kan niet overtuigen tegen Charleroi en dankt redder Hans Vanaken

22:41
Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

Middenvelder legt uit waarom STVV blijft verrassen dit seizoen

22:15
Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

Dit is de precieze reden waarom Norwich voor Clement gekozen heeft

23:00
Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

Mist Union sleutelpion tegen Galatasaray? David Hubert geeft update over blessure

22:00
Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

Challenger Pro League: Kortrijk sluipt dichter bij Beveren, RSCA Futures speelt gelijk

22:30
STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

STVV krijgt heel goed nieuws te horen voor clash met OHL

21:30
De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

De trein nog niet op de rails: Pocognoli krijgt pijnlijke 4-1 om de oren met Monaco

21:40
Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

Arsenal lacht in vuistje: Manchester City lijdt dure nederlaag bij Newcastle

21:20
🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels

21:00
3
Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

Na valse start: Bayern en Kompany draaien Freiburg door gehaktmolen

20:30
Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG

Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG

19:15
2
Clement gaat meteen zwaar onderuit bij Norwich-debuut

Clement gaat meteen zwaar onderuit bij Norwich-debuut

19:00
Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten

Lokeren komt pas na de rust op gang tegen Club NXT in match met vijf doelpunten

18:50
1
"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken

"We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en moet alweer nieuwe club zoeken

18:30
4
LIVE: Maakt KAA Gent in de Kempen komaf met het probleem van de wisselvalligheid en uitnederlagen?

LIVE: Maakt KAA Gent in de Kempen komaf met het probleem van de wisselvalligheid en uitnederlagen?

10:50
Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk

Beste aanval, beste verdediging en (even) zeven punten meer dan Club Brugge: klinisch Union SG maakt indruk

17:54
Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026

Donald Trump verbiedt supporters van deze twee landen op het WK 2026

18:00
Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd

Mechelen-coach Fred Vanderbiest heeft geleerd van match tegen Anderlecht: Genk is gewaarschuwd

17:00
Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel Interview

Zulte Waregem verbaasde iedereen op Sclessin: Nyssen spreekt klare taal na pittig duel

16:45
Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"

Johan Boskamp is duidelijk na triest nieuws: "Hij had echt een hele grote kunnen worden"

17:30
Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over Interview

Standard-fans fluiten hun eigen ploeg uit: coach Vincent Euvrard heeft er een duidelijke mening over

16:30
Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge is duidelijk: "Supporters moeten niet altijd blaasjes worden wijsgemaakt"

Genk-doelman Hendrik Van Crombrugge is duidelijk: "Supporters moeten niet altijd blaasjes worden wijsgemaakt"

15:30
Ajax grijpt plots in met zijn Belgische talenten: supporters begrijpen er helemaal niets meer van

Ajax grijpt plots in met zijn Belgische talenten: supporters begrijpen er helemaal niets meer van

16:00
Standard kan ook van tienkoppig Essevee niet winnen: dit heeft coach Vincent Euvrard te zeggen Interview

Standard kan ook van tienkoppig Essevee niet winnen: dit heeft coach Vincent Euvrard te zeggen

15:00
Anderlecht greep naast terugkeer van verdediger die voor 12 miljoen vertrok: Besnik Hasi verklapt waarom

Anderlecht greep naast terugkeer van verdediger die voor 12 miljoen vertrok: Besnik Hasi verklapt waarom

14:30
Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

Stef Wils zit met groot probleem bij Antwerp: "Dit is zeker niet makkelijk op te lossen"

14:00
5
Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG

Sébastien Pocognoli praat voor het eerst over zijn plotse vertrek bij Union SG

13:30
2
'Manchester United wil na Senne Lammens dit Belgisch supertalent strikken'

'Manchester United wil na Senne Lammens dit Belgisch supertalent strikken'

13:00
Opsteker uit ziekenboeg voor Kompany, maar: 'Barcelona klopt aan voor absolute sterkhouder'

Opsteker uit ziekenboeg voor Kompany, maar: 'Barcelona klopt aan voor absolute sterkhouder'

12:30
RSC Anderlecht aan de arbeid: naast Verschaeren is er nog een belangrijk contract dat moet worden besproken

RSC Anderlecht aan de arbeid: naast Verschaeren is er nog een belangrijk contract dat moet worden besproken

11:20
1
Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind"

Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind"

12:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge Club Brugge 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Louvière La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Leuven OH Leuven 23/11 STVV STVV

Nieuwste reacties

Dirk1897 Dirk1897 over Union SG - Cercle Brugge: 2-0 Super KVCW Super KVCW over 🎥 Zeer grote twijfels over de lijn na afgekeurd doelpunt Westerlo - Gent: "Schande voor Belgisch voetbal" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Club Brugge - Charleroi: 1-0 Hurlu Dedju Hurlu Dedju over 🎥 Zó antwoordt Arthur Theate op harde kritiek bij Rode Duivels Artevelde Artevelde over KAA Gent slikt serieuze domper tijdens wedstrijd tegen Westerlo GOTT GOTT over Dit is waarom Pieter Gerkens plots uit de basis verdween tegen Union SG LordJozef LordJozef over "We regelen dit wel via de FIFA": Didier Lamkel Zé haalt zwaar uit en zoekt alweer nieuwe club Shake spier Shake spier over Antwerp - FCV Dender EH: - Super KVCW Super KVCW over Westerlo - KAA Gent: 0-0 Andreas2962 Andreas2962 over Boskamp hard voor bondscoach Garcia: "Dan ben je een klein kind" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved