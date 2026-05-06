Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 5 reacties
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot wil de terugmatch tegen Lommel in de finale van de Promotion Play-offs voor een vol huis spelen. Dat betekent dat er maar liefst 9.000 tickets de deur uit moeten. De club geeft alvast een tussenstand.

Twee goals ophalen

Beerschot de heenwedstrijd in Lommel met 3-1. Willen de troepen van Mo Messoudi nog naar de barragewedstrijden met Dender, dan moeten ze twee doelpunten ophalen in eigen huis.

Bij Beerschot hopen ze alvast dat het dit weekend gaat spoken op het Kiel. En daar horen natuurlijk supporters voor te zorgen, heel veel thuissupporters.

Tribune 4 weer open

Het Olympisch stadion heeft een totale capaciteit van om en bij de 12.000 plekken, maar die mag niet volledig benut worden. In totaal zouden er zo’n 9.000 plaatsen ter beschikking zijn.

Dat heeft ook te maken met het feit dat op het Kiel Tribune 4 opnieuw open mag. Dit deel van het stadion was het hele seizoen gesloten omdat er te weinig stewards beschikbaar waren.

Ticketverkoop

Bij Beerschot zijn ze overtuigd dat het stadion volledig vol zal lopen. Dat is een flink contract met het reguliere seizoen in de Challenger Pro League. Toen waren er gemiddeld net geen 4.200 fans voor thuismatchen van Beerschot.

De heropening van Tribune 4 zorgt voor 2.500 extra plaatsen. Die worden als losse tickets aangeboden. “De voorverkoop loopt als een trein”, zegt communicatieverantwoordelijke Bram Vaesen aan Het Laatste Nieuws.

Er zijn voor Tribune 4 500 tickets verkocht. Voor het volledige stadion gaat het op dit moment over 2.300 tickets. Met de abonnees erbij kom je al aan een mooi aantal, maar Beerschot verwacht nog veel meer. Op de dag van de wedstrijd mogen er wel geen tickets meer verkocht worden.

Ook veel bezoekers

“Uit ervaring weten we dat de meeste tickets in de laatste twee dagen verkocht worden. We hebben er vertrouwen in dat we zaterdag voor een vol huis spelen. Dat zou betekenen dat 9.000 toeschouwers de partij bijwonen”, gaat Vaesen verder.

Lommel zou voorlopig al minstens 550 supporters hebben die naar het Kiel afzakken. De bussen van de supportersclubs zitten al volledig vol, waardoor er voor een 60-tal fans nog vervoer gezocht wordt op dit moment.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lommel SK
K Beerschot VA

Meer nieuws

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00
DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

06:00
2
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

10:50
"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

10:40
3
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

09:15
Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

10:00
8
'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

09:45
Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

08:20
Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

09:30
Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

08:10
1
DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
7
De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

08:00
4
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
3
"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

07:20
1
Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

07:00
1
Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

06:30
Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

22:55
Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

22:00
8
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

21:20
3
🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

21:15
Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd) Analyse

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

21:00
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

20:45
Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

20:30
14
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
9
Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

20:00
1
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
4
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
1
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

Admiraal F Admiraal F over Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie pief pief over "Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek franchi franchi over Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd FCBalto FCBalto over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" Alex Del Piero Alex Del Piero over De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge Bink65 Bink65 over Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop Kellner Kellner over DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst RememberLierse RememberLierse over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Stigo12 Stigo12 over Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club cartman_96 cartman_96 over Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved