Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Geen figuur in de Jupiler Pro League die meer besproken wordt de laatste tijd dan Christian Burgess. De verdediger van Union SG lijkt maar al te vaak weg te komen met zaken die scheidsrechters niet of door de vingers zien.

Kritiek van Burgess

De laatste stoot van Christian Burgess dateert van de laatste wedstrijd van Union SG tegen STVV. Daar kreeg Mac Allister vroeg een rode kaart en liep Burgess tegen een gele kaart aan die hem een schorsing opleverde voor de volgende match van de Brusselaars.

Achteraf kloeg hij steen en been over de arbitrage, niet alleen over deze match, maar over het hele seizoen. “Zijn insinuaties na de wedstrijd sloegen helemaal nergens op. Dat was pure supporterspraat”, is Stef Wijnants scherp in Het Belang van Limburg.

De analist haalt nog een ander moment aan uit deze match, dat niet besproken werd. “Tijdens de match zag ik hem ook nog eens de ref omver lopen - al dan niet bewust - waardoor een tegenaanval afgebroken werd.”

Scheidsrechter omver gelopen

Was dat ook toeval? Of bestaat er geen toeval als het over Burgess gaat. “In plaats van zich te gedragen als een leider, koos hij voor de slachtofferrol. Een bijzonder ergerlijk trekje bij Union”, besluit Wijnants.

Ook tegen RSC Anderlecht kwam Burgess weg met een gemene actie. Na de rode kaart van Sardella voor een kopstoot duwde hij Camara tegen de grond. De ref bekeek de beelden zelfs na interventie van de VAR, maar zag er zelfs geen geel in. Anders was Burgess al een week eerder geschorst.



Discutabele fases

En dit seizoen waren er nog enkele discutabele fases waarbij de verdediger van Union SG betrokken was. Denk maar aan de tackle op Mirisola in maart, die een strafschop opleverde voor Genk. Daar had hij volgens vele analisten rood verdient, maar Burgess zei dat hij niks anders dan geel verwachtte.

Ook in december stond Burgess in het oog van de storm, tijdens een duel tegen Cercle Brugge. Daar kreeg hij een tweede geel. Er volgde een cynisch applausje, een duimpje omhoog en na de match kwam hij op Instagram met stevige kritiek op de ref.

Na de match tegen STVV van afgelopen weekend uitte hij voor de camera’s opnieuw veel kritiek op de scheidsrechter. De voetbalbond onderzoekt nu of er verdere maatregelen tegen Burgess moeten genomen worden na zijn uitlatingen.