Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei
Word fan van Union SG! 339

Geen figuur in de Jupiler Pro League die meer besproken wordt de laatste tijd dan Christian Burgess. De verdediger van Union SG lijkt maar al te vaak weg te komen met zaken die scheidsrechters niet of door de vingers zien.

Kritiek van Burgess

De laatste stoot van Christian Burgess dateert van de laatste wedstrijd van Union SG tegen STVV. Daar kreeg Mac Allister vroeg een rode kaart en liep Burgess tegen een gele kaart aan die hem een schorsing opleverde voor de volgende match van de Brusselaars.

Achteraf kloeg hij steen en been over de arbitrage, niet alleen over deze match, maar over het hele seizoen. “Zijn insinuaties na de wedstrijd sloegen helemaal nergens op. Dat was pure supporterspraat”, is Stef Wijnants scherp in Het Belang van Limburg.

De analist haalt nog een ander moment aan uit deze match, dat niet besproken werd. “Tijdens de match zag ik hem ook nog eens de ref omver lopen - al dan niet bewust - waardoor een tegenaanval afgebroken werd.”

Scheidsrechter omver gelopen

Was dat ook toeval? Of bestaat er geen toeval als het over Burgess gaat. “In plaats van zich te gedragen als een leider, koos hij voor de slachtofferrol. Een bijzonder ergerlijk trekje bij Union”, besluit Wijnants.

Ook tegen RSC Anderlecht kwam Burgess weg met een gemene actie. Na de rode kaart van Sardella voor een kopstoot duwde hij Camara tegen de grond. De ref bekeek de beelden zelfs na interventie van de VAR, maar zag er zelfs geen geel in. Anders was Burgess al een week eerder geschorst.

Lees ook... Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Discutabele fases

En dit seizoen waren er nog enkele discutabele fases waarbij de verdediger van Union SG betrokken was. Denk maar aan de tackle op Mirisola in maart, die een strafschop opleverde voor Genk. Daar had hij volgens vele analisten rood verdient, maar Burgess zei dat hij niks anders dan geel verwachtte.

Ook in december stond Burgess in het oog van de storm, tijdens een duel tegen Cercle Brugge. Daar kreeg hij een tweede geel. Er volgde een cynisch applausje, een duimpje omhoog en na de match kwam hij op Instagram met stevige kritiek op de ref.

Na de match tegen STVV van afgelopen weekend uitte hij voor de camera’s opnieuw veel kritiek op de scheidsrechter. De voetbalbond onderzoekt nu of er verdere maatregelen tegen Burgess moeten genomen worden na zijn uitlatingen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Christian Burgess

Meer nieuws

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

18:30
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

18:00
1
KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

17:30
1
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

16:40
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

10:50
3
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

16:00
Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren"

14:59
1
📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

14:25
1
'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

13:58
1
De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

13:37
12
📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

13:25
14
Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

10:00
21
Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

12:50
1
DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

12:00
5
Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Analyse

Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud?

12:20
5
Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
1
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00
"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

10:40
21
'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

09:45
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

10:20
14
DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
8
Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

09:30
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

09:15
1
Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

08:20
De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

08:00
4
Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

08:10
1
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
3
"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

07:20
11
Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

07:00
2
Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

06:30
DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

06:00
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

.. .. over Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie Goro Goro over Antoine Sibierski, nieuwe sterke man bij Anderlecht, is heel duidelijk over zijn eisen: "Dominant voetbal" Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel? André Coenen André Coenen over Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending JaKu JaKu over "Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess .. .. over Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken LordJozef LordJozef over 📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden Stigo12 Stigo12 over Het zorgenkind versus de mannen in topvorm: hoe hard mogen de Rode Duivels dromen van WK-goud? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved