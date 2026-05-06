Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Lierse heeft veel werk voor volgend seizoen op de tafel. De nieuwe sportief directeur Ives Serneels zegt, twee maanden nadat hij aangesteld werd, hoever hij nu al staat richting volgend seizoen. De trainingen starten op 17 juni en tegen dan moet er nog veel geregeld worden.

Nieuwe sportief directeur Lierse

Het was met veel trots dat Lierse twee maand geleden Ives Serneels voorstelde als nieuwe sportief directeur van de ploeg. In de eerste weken van zijn nieuwe job heeft de ex-bondscoach alvast niet stilgezeten.

Na een teleurstellend seizoen wil de club volgend seizoen weer een rol van betekenis spelen in de Challenger Pro League. Maar daarvoor moet er op korte tijd ontzettend veel veranderen. De ex-speler van de club is bezig met enkele heikele dossiers.

Versterking

Serneels moet in ieder geval voor de nodige versterking zorgen. Aan Het Nieuwsblad laat hij weten dat er twee dossiers ondertussen in een vergevorderd stadium zitten. Al is de vraag maar of dat wel voldoende zal zijn.

“We mikken op drie tot vijf bijkomende versterkingen”, vertelt Serneels aan de krant. En dan mag er ondertussen niemand vertrekken van de huidige basis. “Het wordt bijvoorbeeld lastig om Victor Daguin te houden, wiens looneisen echt wel heel zwaar zijn.”

Ook voor hem moet er dan nog een vervanger komen en mogelijk zijn er nog spelers die zullen moeten vervangen worden. “Als er een basispion vertrekt, moeten we een extra nieuwkomer halen”, is Serneels duidelijk.





Verkoop

In de wandelgangen is ook te horen dat de club Kiany Vroman en Cedric Van Meirvenne wil verkopen, iets waar de fans niet echt blij mee zijn. En zij zijn lang niet de enigen waar er interesse voor is. Volgens Serneels staan ook Stanic en Masaki in de belangstelling van andere clubs.

Zij hebben allemaal nog een contract voor één seizoen. “Misschien kunnen we één van hen wel laten gaan en vervangen door een meer ervaren alternatief. Want hoewel we sterk zullen blijven inzetten op jonge talenten, wordt het tegelijk belangrijk om een juist evenwicht te vinden met ervaren spelers.”

Dat was misschien wel wat er dit seizoen ontbrak, de nodige ervaring. Serneels wil absoluut een mix creëren, het is zeker niet de bedoeling om de ploeg verder te verjongen. “Er moet maturiteit bij”, is Serneels duidelijk.

Trainersdossier

En dan is er uiteraard ook nog een nieuwe trainer nodig, als vervanger van Jay Shoffner. Daarover zou snel duidelijkheid moeten zijn. Hij wil tegen half mei een oplossing hebben. “Er zijn nog heel wat valabele kandidaten bereid zijn om Lierse te trainen.”

Als de nieuwe trainer er is tegen 15 mei, dan heeft hij nog een maand om voor te bereiden, want de trainingen hervatten op 17 juni. “Liefst een Belgische trainer, al is dat geen absolute must. Ervaring om met jonge spelers te werken is zeker een pluspunt.”

De trainer moet onder druk kunnen presteren en stressmomenten de baas kunnen. Want Lierse wil volgend jaar een stap vooruit zetten. “In onze ambitie om de tegenstand te kietelen voor een plaats in de play-offs is dat zeker ook meegenomen”, besluit Serneels.