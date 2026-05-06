Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal
Foto: © photonews
Word fan van Lierse SK! 52

Lierse heeft veel werk voor volgend seizoen op de tafel. De nieuwe sportief directeur Ives Serneels zegt, twee maanden nadat hij aangesteld werd, hoever hij nu al staat richting volgend seizoen. De trainingen starten op 17 juni en tegen dan moet er nog veel geregeld worden.

Nieuwe sportief directeur Lierse

Het was met veel trots dat Lierse twee maand geleden Ives Serneels voorstelde als nieuwe sportief directeur van de ploeg. In de eerste weken van zijn nieuwe job heeft de ex-bondscoach alvast niet stilgezeten.

Na een teleurstellend seizoen wil de club volgend seizoen weer een rol van betekenis spelen in de Challenger Pro League. Maar daarvoor moet er op korte tijd ontzettend veel veranderen. De ex-speler van de club is bezig met enkele heikele dossiers.

Versterking

Serneels moet in ieder geval voor de nodige versterking zorgen. Aan Het Nieuwsblad laat hij weten dat er twee dossiers ondertussen in een vergevorderd stadium zitten. Al is de vraag maar of dat wel voldoende zal zijn.

“We mikken op drie tot vijf bijkomende versterkingen”, vertelt Serneels aan de krant. En dan mag er ondertussen niemand vertrekken van de huidige basis. “Het wordt bijvoorbeeld lastig om Victor Daguin te houden, wiens looneisen echt wel heel zwaar zijn.”

Ook voor hem moet er dan nog een vervanger komen en mogelijk zijn er nog spelers die zullen moeten vervangen worden. “Als er een basispion vertrekt, moeten we een extra nieuwkomer halen”, is Serneels duidelijk.

Verkoop

In de wandelgangen is ook te horen dat de club Kiany Vroman en Cedric Van Meirvenne wil verkopen, iets waar de fans niet echt blij mee zijn. En zij zijn lang niet de enigen waar er interesse voor is. Volgens Serneels staan ook Stanic en Masaki in de belangstelling van andere clubs.

Zij hebben allemaal nog een contract voor één seizoen. “Misschien kunnen we één van hen wel laten gaan en vervangen door een meer ervaren alternatief. Want hoewel we sterk zullen blijven inzetten op jonge talenten, wordt het tegelijk belangrijk om een juist evenwicht te vinden met ervaren spelers.”

Dat was misschien wel wat er dit seizoen ontbrak, de nodige ervaring. Serneels wil absoluut een mix creëren, het is zeker niet de bedoeling om de ploeg verder te verjongen. “Er moet maturiteit bij”, is Serneels duidelijk.

Trainersdossier

En dan is er uiteraard ook nog een nieuwe trainer nodig, als vervanger van Jay Shoffner. Daarover zou snel duidelijkheid moeten zijn. Hij wil tegen half mei een oplossing hebben. “Er zijn nog heel wat valabele kandidaten bereid zijn om Lierse te trainen.”

Als de nieuwe trainer er is tegen 15 mei, dan heeft hij nog een maand om voor te bereiden, want de trainingen hervatten op 17 juni. “Liefst een Belgische trainer, al is dat geen absolute must. Ervaring om met jonge spelers te werken is zeker een pluspunt.”

De trainer moet onder druk kunnen presteren en stressmomenten de baas kunnen. Want Lierse wil volgend jaar een stap vooruit zetten. “In onze ambitie om de tegenstand te kietelen voor een plaats in de play-offs is dat zeker ook meegenomen”, besluit Serneels.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Lierse SK
Ives Serneels

Meer nieuws

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

08:59
DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
5
Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

08:20
De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

08:00
1
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
1
"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

07:20
Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

07:00
1
DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

06:00
Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

06:30
Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

22:55
Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

22:00
8
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

21:20
2
🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

21:15
Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd) Analyse

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

21:00
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

20:45
Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

20:30
10
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
8
Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

20:00
1
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
4
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

Drama voor voormalige JPL-speler, die WK én nieuw contract mag vergeten

18:20
Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

Speciale verandering bij Bayern München: fans houden hun hart vast, Vincent Kompany reageert ook

18:05
1
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
2
Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

Iedereen wil erbij zijn in Beveren: nu al records gebroken richting Jupiler Pro League

16:50
Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

Krijgen we opnieuw een waanzinnig voetbalspektakel te zien? Kompany is er heel duidelijk over voor Bayern-PSG

17:35
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
1
Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club

16:40
1
🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

🎥 Opvallende beelden van Cristiano Ronaldo gaan de wereld rond: Filip Joos schrikt ervan

16:15
1
9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

9 taken voor Antoine Sibierski: nieuwe sportief directeur van RSC Anderlecht heeft een berg werk

15:10
3
Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

Club Brugge en Anderlecht nemen voortouw in transferoorlog, met reeds winst langs beide kanten

14:40
Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

Pep Guardiola ziet het nu ook: Jérémy Doku is iets helemaal anders aan het worden

14:05
Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli en meteen volgt nieuwe wending

13:31
3
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

12:55
69

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

Robin Kadivnik Robin Kadivnik over 'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger' de zwerte maan de zwerte maan over Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers de zwerte maan de zwerte maan over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" GertjeFCB GertjeFCB over Marc Degryse is niet te spreken over Union: "Zo verlies je snel veel sympathie" Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken RememberLierse RememberLierse over Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal JaKu JaKu over Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Twee Belgische topclubs willen Jeppe Erenbjerg van Zulte Waregem kapen Thomme Thomme over De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge André Coenen André Coenen over KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs én finale Lommel-Beerschot Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved