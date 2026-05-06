Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

Aernout Van Lindt
De ontknoping in de Belgische voetbalcompetitie is aan het naderen. En dus is de vraag wat er gaat gebeuren de komende achttien dagen, want dan is er al de ontknoping op speeldag 10 van de Champions' Play-offs.

Met nog vier speeldagen in de Champions' Play-offs en de Europe Play-offs, maar ook nog een bekerfinale en de barrages met oog op een stekje in de Jupiler Pro League volgend seizoen is het de komende 2,5 weken alle hens aan dek.

We stelden u ter gelegenheid dan ook graag vier prangende vragen over wat er dit seizoen nog zal gebeuren. Wie pakt de titel? Wie pakt de kans op een Europees ticket via de Europe Play-offs? Wie mag naar de Jupiler Pro League? En wie wint de Beker van België? De resultaten zijn bekend.

Vraag 1: Wie wordt kampioen?

Helemaal bovenaan het klassement is Club Brugge voor het eerst dit seizoen de nieuwe leider in de Champions' Play-offs. De kloof met Union SG is klein en er is nog een rechtstreeks duel tussen beide ploegen op speeldag 8.

Blauw-zwart heeft genoeg aan een 10 op 12 om de titel te pakken, maar ook Union SG heeft alles nog in eigen handen. En ook STVV heeft mathematisch gezien nog een klein kansjes om de titel te gaan pakken. 



Dat is ook wat u ervan denkt. Club Brugge is de favoriet met liefst 69 procent van de stemmen. Union moet het stellen met amper 20 procent van de stemmen en ook STVV krijgt nog een kleine kans toebedicht. 

Vraag 2: Wie wint de Europe Play-offs?

Zo mogelijk nog spannender is de strijd om de Europe Play-offs. KRC Genk, KVC Westerlo en Standard staan samen op kop met dertig punten en ook Charleroi en Antwerp zijn intrinsiek zeker nog niet uitgeschakeld, want zij staan op amper drie punten.

Als het van u afhangt, dan is het KRC Genk dat de topfavoriet is om te blijven meedingen voor het Europees ticket. De enige ploeg die in de buurt lijkt te komen is Standard de Liège, volgens u is KVC Westerlo ondanks de stand kansloos. 

Vraag 3: Wie wint de Croky Cup?

Union SG kan nog op twee paarden wedden: de titel en/of de Beker van België. Paars-wit van zijn kant beseft dat ze ook moeten winnen om een (beter) Europees ticket veilig te stellen. Het verschil zou wel eens groot kunnen zijn volgens de analisten.

In de Brusselse derby heeft Union SG volgens u 69 procent kans, terwijl Anderlecht slechts 24 procent kans heeft - een aantal stemmers heeft zich onthouden in de zaak, vermoedelijk vinden zij het té spannend om een keuze te maken.

Vraag 4: Wie speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League?

En dan is er nog de vraag wie er volgend jaar in de Jupiler Pro League zal spelen. Dender neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van Lommel en Beerschot. De Limburgers wonnen met 3-1 de heenwedstrijd van de Promotion play-offs.

Voor u blijft Dender met 45 procent van de stemmen favoriet om in de JPL te blijven, met Lommel op een dichte tweede plaats.. Voor Beerschot wordt het veel moeilijker volgens u, want zij krijgen maar veertien procent van de stemmen.

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede Analyse

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Antoine Sibierski is heel duidelijk over zijn eisen: "Fans moeten zich met club kunnen identificeren" Interview

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

'Brecht Dejaegere heeft beslissing over zijn toekomst genomen'

📷 Fikse tegenslag voor Antwerp: Standard haalt speler weg op de Bosuil

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

📷 Royal Antwerp FC in rouw: ex-speler en -trainer overleden

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Porto heeft beet, jeugdproduct RSC Anderlecht levert 17 miljoen euro op

Romelu Lukaku duikt weer op bij Napoli: Italiaanse pers weet wat hij tegen Conte zei

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Bijna helemaal rond: Lierse heeft een nieuwe trainer zo goed als beet

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

