Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

De ontknoping in de Belgische voetbalcompetitie is aan het naderen. En dus is de vraag wat er gaat gebeuren de komende achttien dagen, want dan is er al de ontknoping op speeldag 10 van de Champions' Play-offs.

Met nog vier speeldagen in de Champions' Play-offs en de Europe Play-offs, maar ook nog een bekerfinale en de barrages met oog op een stekje in de Jupiler Pro League volgend seizoen is het de komende 2,5 weken alle hens aan dek.

We stelden u ter gelegenheid dan ook graag vier prangende vragen over wat er dit seizoen nog zal gebeuren. Wie pakt de titel? Wie pakt de kans op een Europees ticket via de Europe Play-offs? Wie mag naar de Jupiler Pro League? En wie wint de Beker van België? De resultaten zijn bekend.

Vraag 1: Wie wordt kampioen?

Helemaal bovenaan het klassement is Club Brugge voor het eerst dit seizoen de nieuwe leider in de Champions' Play-offs. De kloof met Union SG is klein en er is nog een rechtstreeks duel tussen beide ploegen op speeldag 8.

Blauw-zwart heeft genoeg aan een 10 op 12 om de titel te pakken, maar ook Union SG heeft alles nog in eigen handen. En ook STVV heeft mathematisch gezien nog een klein kansjes om de titel te gaan pakken.







Dat is ook wat u ervan denkt. Club Brugge is de favoriet met liefst 69 procent van de stemmen. Union moet het stellen met amper 20 procent van de stemmen en ook STVV krijgt nog een kleine kans toebedicht.

Vraag 2: Wie wint de Europe Play-offs?

Zo mogelijk nog spannender is de strijd om de Europe Play-offs. KRC Genk, KVC Westerlo en Standard staan samen op kop met dertig punten en ook Charleroi en Antwerp zijn intrinsiek zeker nog niet uitgeschakeld, want zij staan op amper drie punten.

Als het van u afhangt, dan is het KRC Genk dat de topfavoriet is om te blijven meedingen voor het Europees ticket. De enige ploeg die in de buurt lijkt te komen is Standard de Liège, volgens u is KVC Westerlo ondanks de stand kansloos.

Vraag 3: Wie wint de Croky Cup?

Union SG kan nog op twee paarden wedden: de titel en/of de Beker van België. Paars-wit van zijn kant beseft dat ze ook moeten winnen om een (beter) Europees ticket veilig te stellen. Het verschil zou wel eens groot kunnen zijn volgens de analisten.

In de Brusselse derby heeft Union SG volgens u 69 procent kans, terwijl Anderlecht slechts 24 procent kans heeft - een aantal stemmers heeft zich onthouden in de zaak, vermoedelijk vinden zij het té spannend om een keuze te maken.

Vraag 4: Wie speelt volgend seizoen in de Jupiler Pro League?

En dan is er nog de vraag wie er volgend jaar in de Jupiler Pro League zal spelen. Dender neemt het in de eindstrijd op tegen de winnaar van Lommel en Beerschot. De Limburgers wonnen met 3-1 de heenwedstrijd van de Promotion play-offs.

Voor u blijft Dender met 45 procent van de stemmen favoriet om in de JPL te blijven, met Lommel op een dichte tweede plaats.. Voor Beerschot wordt het veel moeilijker volgens u, want zij krijgen maar veertien procent van de stemmen.