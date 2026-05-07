Brandon Morren
Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen
Vincent Kompany reageerde woensdagavond niet alleen scherp op de arbitrage, maar ook zichtbaar aangeslagen op de uitschakeling tegen PSG. Toch zag de Bayern-coach in die nederlaag ook bevestiging van de kracht van zijn ploeg.

Vincent Kompany was woensdagavond na afloop van de wedstrijd tegen PSG bijzonder hard voor de arbitrage. Hij zag dat zijn ploeg in twee fases werd benadeeld en had reden om te klagen, zeker nadat er geen tweede geel werd gegeven aan Nuno Mendes vanwege hands.

Maar de Belgische trainer had het uiteraard ook over de uitschakeling zelf. "Het is natuurlijk moeilijk om te verwerken, want we zijn maar nipt uitgeschakeld", vertelde hij bij de clumedia. "We waren opgewassen tegen PSG, en dit soort wedstrijden wordt beslist door kleine details."

In de heenwedstrijd verloor Bayern nipt met 5-4 van de Parijzenaars terwijl het woensdag 1-1 werd. De wedstrijd was meer gesloten. PSG liet Bayern weinig ruimte en probeerde steeds toe te slaan op de counter.

"Onze eerste helft was goed, ik had het gevoel dat wij de betere ploeg waren en vaak in de zones kwamen waar we gevaarlijk kunnen zijn, maar PSG verdedigde de voorzetten heel goed. Ze waren bijzonder actief. We kwamen wel in dreigende situaties, maar zij zorgden er telkens voor dat we niet tot dat laatste schot kwamen", ging Kompany verder.

Hij kan trots zijn op wat zijn troepen lieten zien op het veld. Hoewel Bayern een topfavoriet was voor de eindwinst is het geen schande om door PSG uitgeschakeld te worden. "De basis blijft altijd de energie, en die heeft mijn ploeg opnieuw getoond. Alleen staan we jammer genoeg niet in de finale. We moeten ook erkennen dat we tegen een geweldige tegenstander speelden. De Champions League stopt hier voorlopig voor ons, maar er komen nog andere momenten en nieuwe kansen, en dat is voor mij ook een extra motivatie."

"Het niveau van beide ploegen lag heel, heel hoog. PSG beschikt over enorm veel kwaliteit en is de voorbije twee jaar waarschijnlijk de beste ploeg van Europa geweest. We hebben nu vijf keer tegen hen gespeeld: twee keer gewonnen, twee keer verloren en één keer gelijkgespeeld. We hebben echt alles geprobeerd, dat moet ik zeggen. Proficiat aan PSG, maar wij zullen het opnieuw proberen", besluit de Belgische oefenmeester.

