Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 10 reacties
Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen bij voorval waar niemand iets van zei
Word fan van Union SG! 339

Geen figuur in de Jupiler Pro League die meer besproken wordt de laatste tijd dan Christian Burgess. De verdediger van Union SG lijkt maar al te vaak weg te komen met zaken die scheidsrechters niet of door de vingers zien.

Kritiek van Burgess

De laatste stoot van Christian Burgess dateert van de laatste wedstrijd van Union SG tegen STVV. Daar kreeg Mac Allister vroeg een rode kaart en liep Burgess tegen een gele kaart aan die hem een schorsing opleverde voor de volgende match van de Brusselaars.

Achteraf kloeg hij steen en been over de arbitrage, niet alleen over deze match, maar over het hele seizoen. “Zijn insinuaties na de wedstrijd sloegen helemaal nergens op. Dat was pure supporterspraat”, is Stef Wijnants scherp in Het Belang van Limburg.

De analist haalt nog een ander moment aan uit deze match, dat niet besproken werd. “Tijdens de match zag ik hem ook nog eens de ref omver lopen - al dan niet bewust - waardoor een tegenaanval afgebroken werd.”

Scheidsrechter omver gelopen

Was dat ook toeval? Of bestaat er geen toeval als het over Burgess gaat. “In plaats van zich te gedragen als een leider, koos hij voor de slachtofferrol. Een bijzonder ergerlijk trekje bij Union”, besluit Wijnants.

Ook tegen RSC Anderlecht kwam Burgess weg met een gemene actie. Na de rode kaart van Sardella voor een kopstoot duwde hij Camara tegen de grond. De ref bekeek de beelden zelfs na interventie van de VAR, maar zag er zelfs geen geel in. Anders was Burgess al een week eerder geschorst.

Discutabele fases

En dit seizoen waren er nog enkele discutabele fases waarbij de verdediger van Union SG betrokken was. Denk maar aan de tackle op Mirisola in maart, die een strafschop opleverde voor Genk. Daar had hij volgens vele analisten rood verdiend, maar Burgess zei dat hij niks anders dan geel verwachtte.

Ook in december stond Burgess in het oog van de storm, tijdens een duel tegen Cercle Brugge. Daar kreeg hij een tweede geel. Er volgde een cynisch applausje, een duimpje omhoog en na de match kwam hij op Instagram met stevige kritiek op de ref.

Na de match tegen STVV van afgelopen weekend uitte hij voor de camera’s opnieuw veel kritiek op de scheidsrechter. De voetbalbond onderzoekt nu of er verdere maatregelen tegen Burgess moeten genomen worden na zijn uitlatingen.

10 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Union SG
Christian Burgess

Meer nieuws

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

🎥 Was het penalty of niet voor Bayern München? Het reglement is heel duidelijk

11:20
OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

OFFICIEEL: Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent en pakt uit met komst Jonathan Kindermans

11:06
2
"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

"Met dat aantal zou je normaal moeten promoveren": Van Eenoo maakt relaas van seizoen Beerschot

11:15
Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München strandt in halve finales Champions League: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

10:50
Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

Vanwesemael blikt terug op tijd bij Genk: "Hoeveel smurf er nog in mij zit?"

10:15
"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

"Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten

07:00
42
Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

Bayern wil vlak na Champions League-domper meteen grote knoop doorhakken: groot nieuws op komst

09:45
1
OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

OFFICIEEL Cercle Brugge geeft profcontract aan ex-speler van KAA Gent

09:15
Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij

09:15
2
Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken

08:50
9
Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel

08:25
1
Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

Eindelijk duidelijkheid: Messoudi weet of hij dit weekend langs de lijn mag staan

08:15
Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG

08:00
16
Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

Makelaar van Romelu Lukaku is duidelijk over terugkeer naar Anderlecht

07:21
2
Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

Plots een Europese droom op Sclessin? Dit hebben Epolo en Euvrard te zeggen

06:30
Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

Joos, Sonck en Van der Elst zeer streng voor RSC Anderlecht

22:30
Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

Na het doelpuntenfestijn in Parijs is dit het relaas van de terugmatch tussen Bayern en PSG

23:00
9
Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

Dan Toch? 'Puzzelwerken Taravel maken duidelijk dat alles op de Beker van België wordt gezet'

21:40
4
Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK

22:00
1
Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

Knopen doorgehakt? Deze club wordt kampioen, ook duidelijkheid over Europe Play-offs, promotie en bekerfinale

21:00
Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede Analyse

Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede

20:40
4
Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

Goed nieuws voor Rode Duivels? 'Ferme wending in dossier Romelu Lukaku'

21:20
Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

Supporters KAA Gent willen hun 'metronoom' eren met episch nummer tegen RSC Anderlecht

20:20
Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

Als wit konijn mee naar WK? Ex-speler KAA Gent, Mechelen en Anderlecht doet Rode Duivels dromen

20:00
4
Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

Na de malaise bij Genk: Wesley Sonck raadt Kos Karetsas deze transfer af

20:05
5
"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

"Russische roulette, te veel exhibitie": Filip Joos streng voor Bayern en PSG, Sonck en Van der Elst pareren

19:30
4
DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

DONE DEAL: Beveren haalt uit met nu al de vierde(!) topper in 48 uur

19:15
2
Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

Euvrard verwelkomt twee spelers opnieuw in selectie, maar ook nieuw probleem

19:00
3
Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

Mooie stats, maar geen selectie door Garcia: is dit de vergeten Rode Duivel?

18:00
6
KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

KV Mechelen moet op de rem gaan staan in samenwerking met Helmond Sport

17:30
3
Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

Crisis in Genk: de onbegrijpelijke vervanging van Nicky Hayen krijgt toch een uitleg

17:10
🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

🎥 Degryse maakt brandhout van scheidsrechters na discussies over strafschoppen

16:40
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

06/05
3
KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

KV Kortrijk start nieuw initiatief onder grote belangstelling

16:20
Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote Interview

Anderlecht-CEO Bornauw legt keuze voor Sibierski uit en spreekt ook over Kindermans en... Renard-anekdote

15:30
"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

"Ik hoef daarvoor geen respect te tonen": Luis Enrique duidelijk over clash met Bayern

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 09/05 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 10/05 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 10/05 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 08/05 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 10/05 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 10/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover" creve creve over "Competitievervalsing, Club moet kampioen worden": Olivier Deschacht blijft met scherp schieten Nevs Nevs over Bestaat toeval wel bij Burgess? Analist stelt zich vragen Alex Del Piero Alex Del Piero over Vincent Kompany haalt stevig uit naar arbitrage na Champions League-uitschakeling tegen PSG Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Sven Kums maakt opvallende terugkeer naar KAA Gent Stigo12 Stigo12 over Stevige leegloop dreigt achteraan bij KRC Genk: deze vijf verdedigers kunnen vertrekken Stigo12 Stigo12 over Een duo met Jérémy Doku? Manchester City denkt aan nieuwe Rode Duivel de zwerte maan de zwerte maan over Eén zaak al heel duidelijk: met Antoine Sibierski gaat het helemaal veranderen op Neerpede JaKu JaKu over DONE DEAL: vorig jaar nog bij Club Brugge, nu slaat Anderlecht toe met meerjarig contract Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Een kans om te grijpen: een van de beste doelmannen van de voorbije Pro League-seizoenen is transfervrij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved