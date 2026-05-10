🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

Opmerkelijk beeld in KAA Gent versus RSC Anderlecht. In minuut 70 ging trainer Rik De Mil van de Buffalo's plots naar de kleedkamers. Zijn assistent Mbaye Leye nam over voor de rest van de wedstrijd.

Rik De Mil verlaat zijn dug-out

In de 70ste minuut verdween Rik De Mil tijdens de wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht plots naar de kleedkamers. Het was niet meteen duidelijk wat de reden voor het vertrek van de coach van de thuisploeg was.

De dokter van KAA Gent en verzorgers van het Rode Kruis gingen wel met hem mee richting de kleedkamer. De Mil zou volgens de eerste berichten onwel geworden zijn langs de zijlijn. Hij zou wat grieperig zijn en koorts hebben, zo meldde Peter Vandenbempt op DAZN.

Onwel geworden en vervangen door Leye

De Mil werd meteen vervangen door zijn assistent Mbaye Leye die de rest van de wedstrijd voor zijn rekening nam. Ook de scheidsrechter werd van het vertrek van de trainer van de Buffalo’s verwittigd.

Ook Anderlechttrainer Jérémy Taravel informeerde. Hij ging langs bij de vierde scheidsrechter om te weten te komen wat er aan de hand was met zijn collega en zette zijn wedstrijd dan gewoon verder.

We hopen met zijn allen dat er niks ernstigs aan de hand is met Rik De Mil en hopen snel nieuws te krijgen dat hij ok is. Veel beterschap alvast voor de trainer van de Buffalo’s.



Doodbloedende match

Het was een wedstrijd bol van incidenten. In de eerste helft leek Anderlecht op weg naar een vlotte zege, maar een rode kaart van Cvetkovic na matennaaien van Van Der Heyden maakte het voor paarswit bijzonder moeilijk.

De tweede helft verviel in een potje tijdrekken versus willen maar niet kunnen. De verwachte tweede treffer van de thuisploeg hing een paar keer half in de lucht, maar uiteindelijk kwam die er toch niet. Zelfs zes minuten blessuretijd brachten geen tweede doelpunt voor de Buffalo's.