Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

De spanning stijgt richting de bekerfinale tussen Anderlecht en Union. Voor het eerst ooit staan beide Brusselse clubs tegenover elkaar in een finale van de Beker van België, maar volgens de analisten lijkt Anderlecht wel heel weinig kans te maken.

Union trekt als topfavoriet naar de Heizel en droomt nog altijd van een historische dubbel. Anderlecht daarentegen krijgt al weken kritiek op zijn wisselvallige prestaties en vooral op de defensieve problemen.

Van der Elst ziet Anderlecht vooral verdedigen

Ook Franky Van der Elst ziet Union met een stevige voorsprong aan de aftrap verschijnen. “Voor mij is Union absoluut favoriet”, klinkt het duidelijk bij Sporza. “Ik zie eerlijk gezegd niet goed hoe Anderlecht deze wedstrijd kan winnen.”

Volgens de voormalige Rode Duivel ligt de kracht van Union vooral in de enorme intensiteit waarmee de ploeg speelt. De Brusselaars combineren fysieke kracht met constante pressing en winnen traditioneel veel duels, iets waar Anderlecht het de afgelopen confrontaties bijzonder moeilijk mee had.

Van der Elst verwacht zelfs dat paars-wit daardoor automatisch in een verdedigende rol zal worden gedwongen. “Het zou goed kunnen dat Anderlecht in een laag blok terechtkomt door de manier waarop Union speelt”, legt hij uit. “Dan zullen ze vooral via omschakeling iets proberen te creëren, maar dat wordt zeker niet eenvoudig.”

Vanhaezebrouck geeft Anderlecht wel een kans

Ook Hein Vanhaezebrouck begrijpt waarom Union als favoriet naar voren wordt geschoven, al waarschuwt hij Anderlecht tegelijk om niet té defensief aan de finale te beginnen.



“Als Anderlecht te veel probeert te spelen zoals Union, dan maken ze volgens mij geen kans”, stelt Vanhaezebrouck. “Hun enige mogelijkheid is dat ze durven voetballen.”

De ex-coach van onder meer Gent en Anderlecht denkt wel dat paars-wit over voldoende kwaliteiten beschikt om Union pijn te doen aan de bal. “Wanneer Anderlecht in balbezit komt, hebben ze al bewezen dat ze Union voetballend kunnen bedreigen”, klinkt het.

Toch ziet Vanhaezebrouck één groot probleem dat mogelijk opnieuw fataal kan worden: de defensieve kwetsbaarheid van Anderlecht. “Defensief blijft Anderlecht gewoon veel te kwetsbaar”, zegt hij scherp. “De manier waarop ze tegen Gent opnieuw een doelpunt slikten, was ongezien. Daar zullen ze tegen Union opnieuw problemen mee krijgen.”