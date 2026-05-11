Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht ontspoorde volledig na de rode kaart van Cvetkovic. Nochtans was paars-wit bezig aan een sterke partij. Toch lijkt het vertrouwen weer wat gegroeid voor de bekerfinale tegen Royal Union SG.

Sterke eerste helft van Anderlecht

De wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht begon met een sterke prestatie van de bezoekers in het eerste halfuur. Uiteindelijk draaide het uit op een klein gevecht nadat de match afgefloten was.

“Alles zat er weer in: matennaaierij, simuleren, tijdrekken, er werden zelfs klappen uitgedeeld, provocaties van de twee kanten, het publiek van Gent dat van alles gooide naar de spelers en staf van Anderlecht…”, vertelt Peter Vandenbempt op Sporza.

Een promotie voor het voetbal was het niet. Veel theater dat wel, al waren het volgens de analist ook tweederangsacteurs die hun acties na afloop van de wedstrijd kwamen verdedigen als onderdeel van het voetbal.

Ongeziene furie bij Coosemans

Alles begon eigenlijk bij Van Der Heyden, die duidelijk niet opgewassen was tegen Cvetkovic, maar de speler van Anderlecht wel in een heel goed opgezette val lokte. En die liep er met zijn ogen open in.

En dan had je nog doelman Colin Coosemans. “Doorgaans toch een nuchtere en verstandige kerel, maar ik weet niet door welke hoornaar die gisteren gestoken was”, gaat Vandenbempt verder. Hij vond dat Anderlecht meer en meer speelde zoals Union SG in de tweede helft.

Lees ook... Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

“En dat was toch jammer, want Anderlecht speelde voor de rust zijn beste eerste helft in deze play-offs, volgens mij. Oké, het was tegen een alweer zwak en zielloos Gent - dat nood heeft aan het tussenseizoen”, aldus Vandenbempt.

Spannende bekerfinale op komst

Uiteindelijk werd het voor Anderlecht een geslaagde teambuilding richting de bekerfinale van donderdag. Vandenbempt is overtuigd dat we een wedstrijd zullen krijgen in de finale van de Croky Cup. Ook al is Union torenhoog favoriet, toch zullen ze de zege niet cadeau krijgen, zoveel is duidelijk.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Colin Coosemans

Meer nieuws

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

14:00
Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

07:54
5
Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

12:00
1
Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

11:40
Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

10:40
4
Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

13:00
21
Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

09:00
1
Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

13:30
Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg Reactie

Union 'heeft nog geen woord gesproken over Anderlecht', Vanderbiest lacht Insta-post KVM-speler compleet weg

22:10
📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

07:20
6
Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

12:20
Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

Club Brugge krijgt de titel niet cadeau: Union rolt KV Mechelen op en nadert tot op één punt

20:27
'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

11:20
De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

08:15
13
Wat een parcours de laatste vijf jaar: huurling heeft groot verzoek voor STVV

Wat een parcours de laatste vijf jaar: huurling heeft groot verzoek voor STVV

10:20
Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera?

Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera?

11:00
6
Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

Na zijn vertrek en ontslag: Edward Still stipt het grote probleem van Anderlecht aan

22:30
6
Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

10:00
📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

09:32
5
📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

09:20
Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen" Reactie

Bij Gent iedereen gefrustreerd door Coosemans, ruzie na laatste fluitsignaal... "Ze hadden maar moeten winnen"

17:10
43
🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

🎥 Vreselijk moment bij KRC Genk: seizoen zit er zo goed als zeker op voor twee spelers

08:38
Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding" Reactie

Anderlecht viert opvallend hard na gelijkspel tegen Gent: "Perfecte voorbereiding"

16:20
7
Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt" Reactie

Van Der Heyden geeft toe: "Ik heb de rode kaart van Cvetkovic uitgelokt"

15:52
29
Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

Straffe kost: slechts twee personen deden wat Brandon Mechele doet bij Club Brugge

06:30
Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

Gent geraakt niet voorbij 10 man van Anderlecht in barslechte tweede helft, Cvetkovic laat ploeg in de steek

15:32
🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

🎥 Rik De Mil verlaat wedstrijd van KAA Gent vroegtijdig: dit is er aan de hand

15:22
9
🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

🎥 Boeckx trekt parallellen met Sardella en geeft de uitleg over rode kaart van Cvetkovic

14:57
2
Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

Vreemd? Antoine Sibierski zit op de bank van Anderlecht in de Planet Group Arena

10/05
Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

Redt Mourinho Thibaut Courtois en Real Madrid? De Special One doorbreekt de stilte

23:00
Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen?

10/05
1
Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

Buitenkans voor Antwerp of slaat andere topclub uit JPL toe?

22:00
11
📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

📷 Exit voor Carl Hoefkens? Wedstrijd van vandaag loopt helemaal fout door fans

22:04
Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

Racing Genk zet Westerlo eenvoudig opzij en komt samen met Standard aan de leiding in Europe Play Offs

21:16
🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

🎥 Leandro Trossard helpt Arsenal aan zege in wedstrijd met controversieel slot

21:30
3
Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

Rik De Mil maakt één ding heel duidelijk richting fans van KAA Gent en ze zullen het graag horen

10/05

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 7
Club Brugge Club Brugge 2-0 STVV STVV
KAA Gent KAA Gent 1-1 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 7

Nieuwste reacties

bompi55 bompi55 over 🎥 Hairemans doet verhaal van gemiste penalty: Oosting reageert not amused Vital Verheyen Vital Verheyen over Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop TIGERMANIA TIGERMANIA over Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera? TatstOn TatstOn over Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan Andreas2962 Andreas2962 over Vrouw van Leandro Trossard toont duidelijk dat huwelijk voorbij is Real09 Real09 over 📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona Snipergoal Snipergoal over De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt Deno Deno over Moet KAA Gent deze zomer Max Dean van de hand doen? Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Rode kaart voor STVV-speler zorgt ondanks duidelijke nederlaag nog voor ophef aangespoelde aangespoelde over Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved