Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

De wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht ontspoorde volledig na de rode kaart van Cvetkovic. Nochtans was paars-wit bezig aan een sterke partij. Toch lijkt het vertrouwen weer wat gegroeid voor de bekerfinale tegen Royal Union SG.

Sterke eerste helft van Anderlecht

De wedstrijd tussen KAA Gent en RSC Anderlecht begon met een sterke prestatie van de bezoekers in het eerste halfuur. Uiteindelijk draaide het uit op een klein gevecht nadat de match afgefloten was.

“Alles zat er weer in: matennaaierij, simuleren, tijdrekken, er werden zelfs klappen uitgedeeld, provocaties van de twee kanten, het publiek van Gent dat van alles gooide naar de spelers en staf van Anderlecht…”, vertelt Peter Vandenbempt op Sporza.

Een promotie voor het voetbal was het niet. Veel theater dat wel, al waren het volgens de analist ook tweederangsacteurs die hun acties na afloop van de wedstrijd kwamen verdedigen als onderdeel van het voetbal.

Ongeziene furie bij Coosemans

Alles begon eigenlijk bij Van Der Heyden, die duidelijk niet opgewassen was tegen Cvetkovic, maar de speler van Anderlecht wel in een heel goed opgezette val lokte. En die liep er met zijn ogen open in.

En dan had je nog doelman Colin Coosemans. “Doorgaans toch een nuchtere en verstandige kerel, maar ik weet niet door welke hoornaar die gisteren gestoken was”, gaat Vandenbempt verder. Hij vond dat Anderlecht meer en meer speelde zoals Union SG in de tweede helft.



“En dat was toch jammer, want Anderlecht speelde voor de rust zijn beste eerste helft in deze play-offs, volgens mij. Oké, het was tegen een alweer zwak en zielloos Gent - dat nood heeft aan het tussenseizoen”, aldus Vandenbempt.

Spannende bekerfinale op komst

Uiteindelijk werd het voor Anderlecht een geslaagde teambuilding richting de bekerfinale van donderdag. Vandenbempt is overtuigd dat we een wedstrijd zullen krijgen in de finale van de Croky Cup. Ook al is Union torenhoog favoriet, toch zullen ze de zege niet cadeau krijgen, zoveel is duidelijk.