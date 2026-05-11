Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'
KRC Genk blijft actief speuren naar jong defensief talent. De Limburgers zouden hun oog opnieuw hebben laten vallen op Petar Petrovic, een Servische verdediger van FK Javor Ivanjica. Na een mislukte winterpoging lijkt een nieuwe zomertransfer in de maak.

Wie is Petar Petrovic?

Petar Petrovic is een 20-jarige centrale verdediger die momenteel uitkomt voor FK Javor Ivanjica. De jonge Serviër geldt als één van de grotere defensieve talenten in zijn competitie en maakte de voorbije maanden indruk met zijn fysieke présence en rustige opbouw van achteruit.

Petrovic kwam in juli 2024 bij Javor Ivanjica terecht en ligt er nog onder contract tot juni 2028. Daarnaast verzamelde hij al twee selecties voor de Servische U21-selectie, wat zijn snelle ontwikkeling extra onderstreept.

Wintertransfer ketste af

Volgens transferwatcher Lorenzo Lepore ondernam KRC Genk afgelopen januari al een poging om Petrovic binnen te halen. De Belgische topclub zou toen een bod van ongeveer één miljoen euro hebben uitgebracht.

Dat voorstel werd echter afgewezen door Javor Ivanjica. De Servische club was ervan overtuigd dat de marktwaarde van de verdediger snel verder zou stijgen en hield daarom vast aan een hogere vraagprijs.

Concurrentie vanuit meerdere competities

Genk is bovendien niet de enige club die de situatie van Petrovic nauw opvolgt. Ook Parma Calcio 1913, FC Metz en Stade Brestois 29 zouden concrete interesse tonen.

Daarnaast volgen ook twee MLS-clubs en een Saudische club het dossier. Toch zou een transfer binnen Europa momenteel de absolute prioriteit zijn voor de entourage van de Servische verdediger.

Nieuwe poging van Genk in voorbereiding

De kans lijkt groot dat Genk in de zomer opnieuw zal aankloppen bij Javor Ivanjica. De Limburgers zoeken versterking in het hart van de defensie en zien in Petrovic een speler met doorgroeipotentieel én toekomstige meerwaarde.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde ongeveer 1,5 miljoen euro. Javor Ivanjica mikt naar verluidt op een transfersom tussen 1,5 en 2 miljoen euro, wat meteen een recordverkoop voor de club zou betekenen.

Play-off 2

 Speeldag 7
Standard Standard 2-1 OH Leuven OH Leuven
Antwerp Antwerp 0-1 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 3-0 Westerlo Westerlo

