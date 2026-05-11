📷 'Miljoenen op komst: Napoli heeft akkoord met speler van Union SG'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Napoli zet grote stappen richting de komst van Anan Khalaili. De Italiaanse topclub bereikte volgens transferjournalist Damiano Er Faina al een persoonlijk akkoord met de flankaanvaller van Union SG. Alleen een deal tussen de clubs ontbreekt nog.

Union SG haalde Khalaili voor recordbedrag

Anan Khalaili maakte in juli 2024 de overstap naar Royale Union Saint-Gilloise. De Brusselaars betaalden toen liefst 6,5 miljoen euro, waardoor hij de duurste inkomende transfer in de clubgeschiedenis werd. De flankspeler kwam over uit Israël en tekende een contract tot juni 2028.

Union zag in Khalaili meteen een speler met veel potentieel. De aanvaller combineert snelheid, techniek en diepgang, kwaliteiten waarmee hij zich snel in de kijker speelde op het Europese toneel.

Napoli bereikt persoonlijk akkoord

Volgens transferjournalist Damiano Er Faina is er inmiddels een principeakkoord tussen SSC Napoli en Khalaili. Er zou zelfs al een ontwerpovereenkomst klaar liggen tussen beide partijen.

De interesse in de 21-jarige Israëliër komt niet uit de lucht vallen. Khalaili maakte indruk in de Champions League, waarin hij al drie keer tot scoren kwam. Daarnaast verzamelde hij inmiddels zestien interlands voor de Israëlische nationale ploeg.

Nog geen overeenkomst tussen Napoli en Union

Hoewel de speler zelf openstaat voor de overstap, is de transfer nog niet afgerond. Napoli moet namelijk nog een akkoord bereiken met Union SG. De Belgische vicekampioen beseft dat Khalaili momenteel één van de meest waardevolle spelers uit de kern is.

Eerder toonden ook Newcastle United en SL Benfica concrete interesse in de flankaanvaller. Daardoor lijkt Union zich in een sterke onderhandelingspositie te bevinden.

Miljoenenwinst lonkt voor Union SG

De kans lijkt groot dat Union binnenkort een forse meerwaarde zal realiseren. Volgens Transfermarkt bedraagt de huidige marktwaarde van Khalaili ondertussen ongeveer 18 miljoen euro.

Dat betekent dat Union mogelijk een enorme winst kan boeken op de speler die amper twee seizoenen voor de Brusselaars speelt. Napoli lijkt vastberaden om door te drukken, waardoor de Brusselaars zich mogen opmaken voor miljoenen op komst.

