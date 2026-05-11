'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
Krijgen we binnenkort de grote terugkeer van Jonas De Roeck naar ons land? Zijn naam wordt alvast genoemd bij Zulte Waregem, al is hij lang niet de enige mogelijke oefenmeester die bij Essevee kan worden aangesteld.

Onder leiding van interim-coach Steve Colpaert bleef Essevee ongeslagen in de Relegation Play-offs. Toch lijkt het erop dat Colpaert opnieuw een stapje opzij zal moeten zetten bij Zulte Waregem met oog op de volgende jaargang.

Met 16 op 18 in de Relegation Play-offs zette Zulte Waregem nochtans sterke cijfers neer. De 2-1-overwinning tegen FCV Dender EH vormde het slotstuk van die positieve reeks. Colpaert reageerde na afloop opgelucht en tevreden, maar beseft dat het einde nakend is.

Zulte Waregem lijkt toch volop in te zetten op de handtekening van een nieuwe T1. En daarbij blijft het de markt afschuimen. Volgens Het Laatste Nieuws zou nu ook Jonas De Roeck hoog op het verlanglijstje zijn gekomen.

De ex-coach van onder meer Royal Antwerp FC, RSC Anderlecht en KVC Westerlo zou mogelijk alsnog moeten degraderen met Club NXT uit de Challenger Pro League en zo uit het profvoetbal gaan verdwijnen na dit seizoen.

Een domper op de feestvreugde en mogelijk ook met gevolgen dus voor de club, want De Roeck zou mogelijk graag in het profvoetbal blijven en op die manier misschien wel eens richting Zulte Waregem kunnen verkassen.

Er staan nog mensen op het verlanglijstje van Zulte Waregem. Jelle Coen van de RSCA Futures - die ook al ervaring opdeed bij de jeugd van KV Mechelen en KRC Genk - zou zo aanspraak kunnen maken op zijn eerste avontuur in de Jupiler Pro League.

Volgens onze informatie is of was ook Soren Krogh, een ex-coach van onder meer FC Nordsjaelland, Aalborg BK en Odense BK die al enkele maanden zonder club zit, een kandidaat. Hij was half maart ook al in beeld als crisismanager, maar zou nu dus nog steeds op het lijstje staan.

Rudi Garcia vol lof voor Rode Duivel: "Ik ontdekte hem"

🎥 Ongeziene nieuwe beelden van Coosemans tijdens en KAA Gent - RSC Anderlecht duiken op

De speler van het seizoen opnieuw op de afspraak, maar ook enkele verrassingen dit weekend

Van Der Heyden de kaartennaaier en 'Cinema Coosemans': Lardot wijst spelers terecht na #GNTAND

Coup de théâtre: Dick Advocaat gaat dan toch naar het WK 2026, ex-coach Anderlecht moet plooien

Opnieuw zorgen? Kevin De Bruyne maandag afwezig bij Napoli

Belg (ex Lierse, OH Leuven en Mechelen bezorgt zijn team ... Hongaarse beker

Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck zien het wel héél somber in voor Anderlecht

Vergeten door Rudi Garcia, niet door ons: "Ik denk dat ik de kwaliteiten heb voor de Rode Duivels"

Drama voor Rode Duivels? Basisspeler valt uit en moet vrezen voor WK

Engelse pers is compleet verbluft door de prestatie van Senne Lammens: deze cijfers kreeg hij

Club Brugge keert kar met 180 graden en daar zijn alle topclubs blij om: Belgisch voetbal alweer overhoop

Mihajlo Cvetkovic kent zijn schorsingsvoorstel en het is niet van de poes (hij kan zelfs bekerfinale missen)

Ophef rond Mbappé na Clasico: fans van Real Madrid woest

Antoine Sibierski prikkelt spelers van Anderlecht nu al, Bertaccini legt uit

Guillaume Gillet wijst naar Standard-man: "Dit is het soort speler dat Anderlecht mist"

Mensenrechtenorganisatie slaat alarm over WK 2026: "Dit dreigt een catastrofe te worden"

België of Spanje, Lille of een Engelse grootmacht? Deze Belg gaat een heel drukke zomer tegemoet

Union-verdediger Kevin Mac Allister naast Messi op WK? Hij krijgt fantastisch nieuws

Lierse heeft zijn nieuwe trainer te pakken

Transferexpert Fabrizio Romano komt met verrassend nieuws over Real Madrid en José Mourinho

Club Brugge heeft opvolger van Dévy Rigaux al in het vizier: hij werd eerder ook bij Anderlecht genoemd

Een houding die een aanvoerder van Anderlecht onwaardig is... of precies wat er nodig is?

Doelman maakt debuut in JPL en mag dromen van meer nu collega op vertrekken staat

Komedie en provocatie: Peter Vandenbempt fileert prestatie van Anderlecht tegen KAA Gent

Deze boodschap moet Taravel overbrengen aan Hazard richting bekerfinale

Van Brederode houdt zich niet in over nederlaag tegen Union en zijn vervanging

Na de lulligste tegengoal van het seizoen: komt het nog goed voor Dender en Ferrera?

Neerpede-boy Ait El Hadj heeft straffe boodschap over bekerfinale voor RSC Anderlecht

'Kogel door de kerk: Cercle Brugge krijgt geen goed nieuws te horen'

De titelstrijd is beslecht: Marc Degryse zegt of het Club of Union SG wordt

Wat een parcours de laatste vijf jaar: huurling heeft groot verzoek voor STVV

Zit de Jupiler Pro League met een probleem? Deze ex-Rode Duivel wil eraan werken

Mihajlo Cvetkovic wacht stevige schorsing, maar... zal donderdag wel in de bekerfinale staan

📷 'KRC Genk onderneemt nieuwe poging om verdediger binnen te halen'

📷 Vader van Hansi Flick overleden, vlak voor titelmatch met FC Barcelona

