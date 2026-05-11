'Zulte Waregem mikt hoog: na pion Anderlecht komt nu ook pion Club Brugge hoog op de verlanglijst'

Krijgen we binnenkort de grote terugkeer van Jonas De Roeck naar ons land? Zijn naam wordt alvast genoemd bij Zulte Waregem, al is hij lang niet de enige mogelijke oefenmeester die bij Essevee kan worden aangesteld.

Onder leiding van interim-coach Steve Colpaert bleef Essevee ongeslagen in de Relegation Play-offs. Toch lijkt het erop dat Colpaert opnieuw een stapje opzij zal moeten zetten bij Zulte Waregem met oog op de volgende jaargang.

Met 16 op 18 in de Relegation Play-offs zette Zulte Waregem nochtans sterke cijfers neer. De 2-1-overwinning tegen FCV Dender EH vormde het slotstuk van die positieve reeks. Colpaert reageerde na afloop opgelucht en tevreden, maar beseft dat het einde nakend is.

Jonas De Roeck klaar voor nieuwe stap in België?

Zulte Waregem lijkt toch volop in te zetten op de handtekening van een nieuwe T1. En daarbij blijft het de markt afschuimen. Volgens Het Laatste Nieuws zou nu ook Jonas De Roeck hoog op het verlanglijstje zijn gekomen.

De ex-coach van onder meer Royal Antwerp FC, RSC Anderlecht en KVC Westerlo zou mogelijk alsnog moeten degraderen met Club NXT uit de Challenger Pro League en zo uit het profvoetbal gaan verdwijnen na dit seizoen.

Nieuwe stap voor Jonas De Roeck?

Een domper op de feestvreugde en mogelijk ook met gevolgen dus voor de club, want De Roeck zou mogelijk graag in het profvoetbal blijven en op die manier misschien wel eens richting Zulte Waregem kunnen verkassen.





Er staan nog mensen op het verlanglijstje van Zulte Waregem. Jelle Coen van de RSCA Futures - die ook al ervaring opdeed bij de jeugd van KV Mechelen en KRC Genk - zou zo aanspraak kunnen maken op zijn eerste avontuur in de Jupiler Pro League.

Volgens onze informatie is of was ook Soren Krogh, een ex-coach van onder meer FC Nordsjaelland, Aalborg BK en Odense BK die al enkele maanden zonder club zit, een kandidaat. Hij was half maart ook al in beeld als crisismanager, maar zou nu dus nog steeds op het lijstje staan.