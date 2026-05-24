🎥 Wouter Vrancken spreekt STVV-supporters toe en heeft nog laatste duidelijke boodschap

Wouter Vrancken neemt zondag afscheid van STVV na een seizoen dat Stayen weer deed dromen. In zijn afscheidsboodschap richt hij zich nog één keer tot de supporters.

Het afscheid van Wouter Vrancken komt heel dicht bij voor STVV. Zondagavond zal hij zijn laatste wedstrijd aan het roer van de Truiense club beleven. Tegen KV Mechelen krijgt hij een mooi afscheid van de supporters en spelers.

Eerst hield hij de club afgelopen seizoen in de Jupiler Pro League. Een jaar later heeft hij Europees voetbal opnieuw naar Stayen gebracht na een prachtig seizoen waarin de Kanaries ook op de derde plaats zullen eindigen. Het mag gezegd worden: Wouter Vrancken is een van de grootste coaches van de club.

Vrancken neemt afscheid met duidelijke boodschap aan STVV-fans

Enkele uren voor zijn grote afscheid nam hij de tijd om de supporters toe te spreken. Dat deed hij via een video op sociale media. "Beste supporters, bijna anderhalf jaar geleden had ik toegezegd om voor dit project bij STVV te kiezen. Het was een beetje thuiskomen voor mij, letterlijk. Het was heel speciaal voor mij omdat ik van hier afkomstig ben. Mijn vrienden en familie zitten om de twee weken op de tribune", opende Vrancken zijn afscheidsvideo.

"Ik ben heel blij dat ik de beslissing genomen heb als je ziet van waar we komen. De Europese kwalificatie is magnifiek. Er zijn nog een paar hoogtepunten van dit seizoen die me altijd zullen bijblijven. De winst tegen Club Brugge, waar we het gevoel kregen dat we echt competitief konden zijn met de grootste clubs van België, bijvoorbeeld."

Vrancken blikt terug op seizoen dat STVV opnieuw deed leven

Toch is er één iets dat er echt uitspringt voor Vrancken. "De allermooiste herinnering, zeker als Truienaar, is hoe STVV terug leefde in Haspengouw en in de stad", zegt hij. "Hoe iedereen er opnieuw over praatte. Dat geeft de grootste voldoening voor mij van alles."



Voor hij het schip verlaat, wil hij de Kanaries nog iets op het hart drukken. "Als laatste wil ik nog een oproep doen. Iedereen heeft het ‘Haspengouw-gevoel’ beleefd in het stadion. Iedereen heeft kunnen zien wat het teweeg brengt op het veld. Ik zou zeggen: hou dat Haspengouw-gevoel vast naar de toekomst toe, want dan kun je grootse dingen verwezenlijken.

— STVV (@stvv) May 24, 2026

"Bedankt supporters. Ik ga dit seizoen nooit vergeten, net als jullie steun en hoe onvoorwaardelijk die was. Dat zal altijd een mooie herinnering blijven. Bedankt", besluit Vrancken.

Afscheid van Vrancken wordt emotioneel op Stayen

Zijn vertrek is zeker geen financiële kwestie, dat maakte CEO Takayuki Tateishi al duidelijk. Hij zei dat de club een serieuze financiële inspanning had gedaan om hem te houden, in de vorm van een verbeterd contract. Dat Vrancken er niet op is ingegaan betekent dat hij graag een nieuw (buitenlands) avontuur wil aangaan. Waar hij volgend seizoen aan de slag gaat is nog niet duidelijk.

In totaal stond Vrancken 43 wedstrijden langs de zijlijn bij Sint-Truiden. Hij behaalde gemiddeld 1,70 punten per wedstrijd, wat een zeer goede balans is. Als speler was hij van 1997 tot 2004 actief bij de Truienaars.