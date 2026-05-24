"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

Brandon Morren, voetbaljournalist
De algemeen directeur van Charleroi heeft gereageerd op de incidenten op Sclessin en kondigt sancties aan tegen meerdere betrokken supporters.

De incidenten tijdens de Waalse derby tussen Standard en Sporting Charleroi blijven nazinderen. Pierre-Yves Hendrickx, de algemeen directeur van Sporting Charleroi, heeft zijn stilzwijgen doorbroken. De Carolo-bestuurder gaf zijn versie van de feiten in een lange reactie, die werd opgepikt door onze collega’s van Le Soir.

Hendrickx kwam terug op de minuten na de overwinning van Charleroi op Sclessin. Volgens hem kantelde de situatie toen de spelers van Charleroi hun zege gingen vieren met hun supporters achter het doel.

Een overwinning op het veld van de rivaal

“We hebben onze wedstrijd voluit gespeeld en verdiend gewonnen. De Luikenaars hadden aan het begin van de match een grote pyro-tifo, wij na de rust. Iedereen wist dat die twee tifo’s er zouden komen. Als je scoort, vier je logischerwijs op de plek waar je hebt gescoord. Onze spelers zijn allemaal samen naar onze supporters gegaan. Daarna kregen de spelers een vlag. Dat supporters zich tegen spelers keren, is een echt schandaal.”

De Carolo-bestuurder had het ook over de veldbestorming na het laatste fluitsignaal. “Vanaf het moment dat mensen het veld kunnen betreden en spelers kunnen aanvallen, ga je echt te ver. Spelers gaan zich ook niet zomaar laten slaan door supporters. Het zijn ook maar mensen.”

Hendrickx probeerde de gemoederen te bedaren. “De twee ploegen stonden in het midden van het veld met die vlag ertussen. Marc Wilmots en ik hebben geprobeerd de spelers uit elkaar te halen, maar ik kan de supporters niet uit elkaar halen.”

Meerdere supporters zullen worden uitgesloten

De algemeen directeur van Sporting Charleroi kondigde stevige maatregelen aan tegen de supporters die betrokken waren bij de incidenten. “Wat ik nog nooit had gezien en wat onaanvaardbaar is, is dat supporters spelers kunnen aanraken, en dat spelers voor politie moeten spelen tegenover supporters. Alle personen die na deze wedstrijd op Standard geïdentificeerd worden, zullen door Sporting worden uitgesloten.” De politie en de Belgische voetbalbond hebben onderzoeken geopend. Beide clubs en de betrokken supporters riskeren zware sancties.

